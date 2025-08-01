Evropska perspektiva obrazovanja u BiH: BiH hitno mora uskladiti obrazovne reforme s evropskim standardima

Dok stručnjaci godinama upozoravaju da je vrijeme za promjene u obrazovanju, dok nam EU integracije otvaraju prilike za unapređenje kvaliteta, usklađivanje s evropskim standardima i regionalnu saradnju, s druge strane, reformski procesi su spori, nedosljedni i često bez stvarnog političkog prioriteta. Uprkos milionskoj podršci Evropske unije i postojanju strateških dokumenata, obrazovne vlasti u BiH rijetko koriste razvijene alate, a nastavnici, kao ključni nosioci promjena, ostaju bez sistemske podrške. Posebno zabrinjava izostanak iz međunarodnih istraživanja, što dodatno udaljava BiH od evropskog obrazovnog prostora. Boris Ćurković, dugogodišnji obrazovni konsultant u razgovoru za „Dnevni avaz“ navodi da je obrazovna politika Evropske unije usmjerena na unapređenje kvalitete i inkluzivnosti obrazovanja, poticanje cjeloživotnog učenja te jačanje povezanosti obrazovnih sistema s tržištem rada i društvenim potrebama.

Poseban naglasak U fokusu su, kaže, razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće, među kojima su digitalne vještine, zelene kompetencije, poduzetništvo i građanska pismenost, uz poseban naglasak na jednak pristup obrazovanju za sve društvene skupine. - Kroz strateške dokumente poput Evropskog prostora obrazovanja 2025., Digitalnog obrazovnog akcionog plana i Evropskog stupa socijalnih prava, EU nastoji osigurati da obrazovni sistemi postanu otporniji, inovativniji i pravedniji. Posebna pažnja posvećuje se ranom i predškolskom odgoju, smanjenju stope ranog napuštanja školovanja, podizanju kvaliteta strukovnog obrazovanja i osiguravanju mobilnosti studenata i nastavnika kroz programe poput Erasmus+. Cilj EU je stvaranje obrazovnih sistema koji omogućavaju pojedincima da razviju svoj puni potencijal i aktivno doprinose održivom razvoju, društvenoj koheziji i konkurentnosti evropske ekonomije - govori nam Ćurković. Bosna i Hercegovina u ovim procesima, kaže on, aktivno učestvuje kroz brojne projekte podržane od Evropske unije. Naglašava da je EU tokom posljednjih godina uložila desetine, a možda i stotine miliona konvertibilnih maraka u projekte podrške obrazovnim reformama u zemlji. - Kroz te projekte značajno je povećana svijest o potrebi reformi, unaprijeđeno je razumijevanje ključnih reformskih procesa, podignuti su kapaciteti stručnih ljudi u obrazovnom sektoru, a razvijene su i važne metodologije, kao i sektorski strateški dokumenti. Napravljeni su prvi iskoraci na svim razinama obrazovanja. Ministarstvo civilnih poslova i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje imaju istaknutu ulogu u razvoju obrazovnih reformi. Iako nadležnosti nisu na državnom nivou, to nije prepreka za koordinaciju i razvoj kvalitetnih politika. Također u sistemu ima izvrsnih pojedinaca, nastavnika i jako dobrih škola, odličnih praksi u pedagoškim zavodima. Međutim, čini se da je za obrazovne reforme više zainteresirana Evropska unija nego domaće nadležne obrazovne vlasti - ističe Ćurković. Kaže da obrazovne politike koje vode nadležna ministarstva, naročito u kantonima, nisu usmjerene ka evropskim reformskim prioritetima, a ova ministarstva često nemaju dovoljno kapaciteta da efikasno upravljaju obrazovnim sistemima i vode reformske procese. - Trenutno se ne može izdvojiti nijedna politika koja obrazovanje istinski postavlja kao prioritet. Također, rezultati i alati razvijeni kroz projekte često se ne koriste u praksi. Premalo se pažnje posvećuje razvoju nastavnika, kako njihovom inicijalnom obrazovanju na univerzitetima, tako i sistemu njihovog kontinuiranog profesionalnog razvoja, a nastavnici su ključni za reformu, budući da su oni jedini koji obrazuju. Dodatno zabrinjava činjenica da Bosna i Hercegovina nije kontinuirano uključena u međunarodna istraživanja poput PISA-e, koja mjeri postignuća 15-godišnjaka u svijetu. Posljednji put smo učestvovali 2018. godine, uz porazne rezultate. Iako Evropska unija osigurava sredstva za učešće, političkom odlukom smo propustili priliku da nastavimo pratiti i unapređivati postignuća učenika - podvlači Ćurković. Ove činjenice, navodi, ukazuju na to da je neophodno snažnije vlasništvo domaćih obrazovnih vlasti nad reformskim procesima i dosljednija primjena rezultata projekata koje podržava Evropska unija, kako bi ulaganja imala trajan i vidljiv učinak na kvalitet obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Fleksibilan okvir Nedim Krajišnik, izvršni direktor Centra za obrazovne inicijative „Step by Step“, smatra da naš strateški nacionalni interes treba biti unapređenje obrazovanja radi svoje djece. Napominje da Evropska unija, za razliku od nekih drugih oblasti, u obrazovanju ima prilično fleksibilan okvir i da u razumijevanju Evropske unije obrazovanje pripada državama.

- Evropska unija ima velika očekivanja i, naravno, postoji okvir poput kvalifikacijskog koji bi svaki nacionalni sistem obrazovanja trebao da dosegne, poput kvaliteta i standarda nastavničke profesije. Evropska unija sa svojim državama ima različite sisteme koji variraju od super kvalitetnih do onih koji se bore s istim boljkama kao što je obrazovanje u BiH, poput kvaliteta, odljeva nastavnika, sve manje funkcionalne pismenosti. To što je EU s različitim institucijama u BiH pratila napredovanje i uložila mnogo novca, moram biti iskren, nije uvijek bilo na najbolji način i u najboljim rukama, što znači da je njima bilo stalo da daju određenu količinu novca, ali se mora razumjeti da je gro tog novca otišao na infrastrukturu. Međutim, razumijevajući obrazovanje i ko god poznaje obrazovanje zna da infrastruktura nije garant kvaliteta. Ne bih da ispadnem nezahvalan, ali mislim da je EU mnogo više trebala ulagati u nastavničku profesiju, a tek posljednjih godina vidimo napore da se kroz određene projekte taj kvalitet podigne, da se profesija standardizuje itd. - kaže naš sagovornik. Krajišnik primjećuje da smo prije 10 godina imali bolju energiju i veći naboj kada su mnoge stvari u obrazovanju išle u dobrom pravcu, ali, kako naglašava, i dalje nedostaje suštinska, supstancijalna stvar, a to je da ljudi koji su na pozicijama moći u BiH vjeruju u obrazovanje. - Nijednoj političkoj partiji, nijednoj moći u BiH obrazovanje nije prioritet. I, stoga, stavljajući ga na stranu, oni su, mislim, dosegli tačku. Mislim da popraviti bh. obrazovanje neće biti tako lako - navodi Krajišnik. Posebno ističe da mi nemamo tradiciju i kontinuitet učešća u međunarodnim istraživanjima, koja su, kaže, beskrajno važna da pokažu u kojem smjeru obrazovanje ide. - Još su važnija da pokažu u kojem smjeru naša djeca idu. Tako je bila PISA, tako je bio TIMSS, koji se ne radi samo na nivou EU već OECD zemalja. Sve i da smo radili u kontinuitetu međunarodna istraživanja, naša apatija i naš nerad u međuvremenu ne bi doprinio nikakvim drugačijim rezultatima. Tako da se i dalje možemo držati rezultata jednog i jedinog PISA istraživanja koje smo imali iz 2018. godine i iz ponovljenog TIMSS-a. Ljudi moraju razumjeti da mi 30 godina u BiH imamo različite sisteme obrazovanja. Dakle, nemamo unificirani sistem obrazovanja niti ja navijam za unificirani sistem obrazovanja, ali ono za šta navijam je da takvi sistemi, ako već postoje, budu kvalitetni, jer je to i od etničkog i od nacionalnog interesa za svaki od naroda u BiH - podvlači Krajišnik. Sveobuhvatni izvori Iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, podsjećaju da je naša država, do sada, sudjelovala u tri međunarodna istraživanja. To su TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - međunarodno istraživanja trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti, PISA (Programme for International Student Assessment) - međunarodno istraživanje procjene znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke pismenosti, matematičke pismenosti i pismenosti iz prirodnih znanosti i ICILS (International Computer and Information Literacy Study) - međunarodno istraživanje koje procjenjuje računalnu i informacijsku pismenost učenika osmih razreda osnovnog obrazovanja. Prvo istraživanje, kažu, bilo je TIMSS 2007, nakon čega su uslijedili PISA 2018 , TIMSS 2019, te TIMSS 2023 i ICILS 2023, a čiji su rezultati, podsjećaju,objavljeni i dostupni su na službenoj stranici Agencije. - Ovdje moramo spomenuti kako su međunarodne studije jedini sveobuhvatni izvori podataka koji omogućuju praćenje i analizu obrazovnih trendova i identificiranje obrazovnih segmenata kojima je potrebna dodatna nadogradnja. Nažalost, ove studije nisu rađene u kontinuitetu te Bosna i Hercegovina ne može pratiti trendove i raditi usporedbe, kao što to mogu neke druge zemlje sudionice - naglašavaju iz Agencije. U osvrtu na reforme nastavnih planova i programa na osnovu ishoda učenja učenika, iz Agencije podsjećaju da u BiH imamo 12 obrazovnih sistema koji se nalaze u različitim fazama reformskih procesa. - U osam kantona Federacije BiH primjenjuju se novi predmetni kurikuli koji se temelje na Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa definiranoj na ishodima učenja koju je izradila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH. Prvi su s reformom krenuli Kanton Sarajevo i Zeničko-dobojski kanton, a kasnije su im se odlukom ministara pridružila i ministarstva iz kantona u kojima se nastava izvodi na hrvatskom jeziku. Tokom 2024. započela je reforma i u Unsko-sanskom kantonu i pilotiranje u Hercegovačko-neretvanskoj kantonu. Reformom obrazovanja u BiH ide se u smjeru izmjene zastarjelih nastavnih planova i programa, kao i metoda rada u nastavi kreiranjem novih kurikularnih dokumenata te implementacijom novih pristupa u učenju i poučavanju - podvlače iz Agencije. Projekti EU i saradnja s drugim univerzitetima BiH ima koristi od komponente programa Erasmus+ 2021-2027 koja se odnosi na međunarodnu mobilnost, navedeno je u izvještaju EK o napretku BiH za proteklu godinu. - U periodu 2021. - 2025. godina, učestvuje u svim radnim grupama Evropskog obrazovnog prostora (Bolonjski proces). Kao dio pojačanog partnerstva s regionom, Bosna i Hercegovina se može javljati na pozive Evropske univerzitetske inicijative, i četiri bosanskohercegovačka univerziteta su odabrana kao partneri u finansiranim savezima - navedeno je. Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu ukazuje na to da je Univerzitet u Sarajevu značajno napredovao prema Webometrics rangiranju i da, zapravo, sada spada u 1.100 najboljih univerziteta. - Ono što doprinosi tome i što stvara značajnu razliku u odnosnu na prethodni period jesu, upravo, projekti EU i saradnja s drugim univerzitetima. Osim Erasmusa, koji se iz godine u godinu razvija, tu su i projekti Horizon, gdje naši fakulteti nisu više samo učesnici projekta. Pored toga, Univerzitet u Sarajevu je postao dio jedne Alijanse EUPeace, gdje smo jedan od devet univerziteta Zapadne Evrope, koji na taj način pokušava poboljšati svoju međunarodnu saradnju - kaže Pašalić.

