Profesor Davor Trlin za "Avaz": Dodik bi teoretski mogao nastaviti obavljati dužnost predsjednika SNSD-a

Kao i u danima nakon izricanja prvostepene presude, ponovo se otvaraju špekulacije da li odluka Suda BiH, kojom se Miloradu Dodiku, uz zatvorsku kaznu, zabranjuje vršenje dužnosti predsjednika RS u periodu od šest godina, po automatizmu znači i zabranu obavljanja dužnosti predsjednika stranke.

Podsjetimo, izmjenama koje je donio Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt), Krivični zakon dopunjen je krivičnim djelom “Neizvršavanje odluka Visokog predstavnika”, za koje je Dodik i osuđen. Precizirano je da će se “službena osoba u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u kantonu, gradu ili općini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorna osoba koja ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluku visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, ili koja spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke” kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Zakonom je predviđeno da se za ovo krivično djelo izriče mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti. Pravna posljedice osude je prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja, oduzimanje odlikovanja, zabrana obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava i zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.

- Po zakonu, njemu nakon pravosnažne presude prestaje funkcija predsjednika RS, a pošto funkcija predsjednika političke stranke ne spada u javne funkcije, teoretski bi mogao nastaviti obavljati dužnost predsjednika SNSD-a. Mada bi ga politički pritisak, sankcije, unutrašnja dinamika u SNSD-u mogli prisiliti na povlačenje ili smanjenje uticaja. Presuda mu može oslabiti autoritet unutar stranke, posebno ako se suoči s pravnim ili finansijskim ograničenjima – kazao je za “Avaz” profesor ustavnog prava Davor Trlin.