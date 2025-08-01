Sud BiH uputio CIK-u obavijest da je Milorad Dodik pravosnažno osuđen: Morat će odstupiti s pozicije

Sud Bosne i Hercegovine uputio je dopis Centralnoj izbornoj komisiji da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pravosnažno osuđen u predmetu koji se vodi protiv njega za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, a što za posljedicu ima, između ostalog, zabranu obavljanje funkcije predsjednika entiteta, piše Istraga.ba.

Takav postupak u skladu je sa članom 203.a stav 5. tačke a), c) i d) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a koji govori o posljedicama presude.

- U skladu s članovima 113. i 114. ovog zakona, osuda za krivična djela iz stava (1) ovog člana ima za pravnu posljedicu osude: a) prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja; b) oduzimanje odlikovanja; c) zabranu vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršenom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava; i d) zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršenom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem drugom organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava - stoji u Krivičnom zakonu.

Podsjećamo, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je osuđujuću prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u predmetu koji se vodio protiv njega zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.

Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.