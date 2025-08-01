NESREĆA KOD SUDA BIH

Zbog oštećenja mreže trolejbuske linije s terminala Dobrinja preusmjerene na terminal Otoka

Mole se korisnici za strpljenje i razumijevanje zbog nastale situacije, navode iz GRAS-a

GRAS: Oštećena je mreža blizu Suda BiH. FENA

FENA

1.8.2025

Zbog udara kamiona u stub trolejbuske kontaktne mreže u 15.30 sati došlo je do oštećenja mreže u blizini zgrade Suda BiH. Usljed novonastale situacije sve trolejbuske linije koje saobraćaju sa terminala Dobrinja preusmjerene su na terminal Otoka.

Kako je saopćeno iz KJKP "GRAS", trenutno se vrši uviđaj nakon kojeg će njihove ekipe moći pristupiti otklanjanju štete kako bi se što prije uspostavio trolejbuski saobraćaj prema Dobrinji.

- Mole se korisnici za strpljenje i razumijevanje zbog nastale situacije, a o ponovnom uspostavljanju trolejbuskog saobraćaja na navedenoj dionici javnost će biti blagovremeno obaviještena - navode iz Grasa.

# TROLEJBUSI
# SARAJEVO
# GRAS
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.