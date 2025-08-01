Duraković o presudi Dodiku: Nema više prostora za relativizaciju, izgovore ni političko spinovanje

Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, komentarisao je pravosnažnu presudu Miloradu Dodiku.

- Presuda Miloradu Dodiku je pravosnažna. Nema više prostora za relativizaciju, izgovore ni političko spinovanje. Odluka Suda BiH kojom je osuđen na godinu zatvora i kojom mu je zabranjen politički angažman na šest godina jasan je signal da država ima mehanizme da se brani. I još važnije, da ti mehanizmi funkcionišu.

Ovo nije pobjeda nijedne stranke, naroda ili pojedinca. Ovo je iskorak prema principijelnoj vladavini prava. Građani ove države, bez obzira na to gdje žive i kako se izjašnjavaju, predugo su navikavani da su neki nedodirljivi. Danas svjedočimo da to više nije tačno. Pravda ne mora biti brza, ali ako je dosljedna, uvijek stigne.