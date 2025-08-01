POTPREDSJEDNIK RS

Duraković o presudi Dodiku: Nema više prostora za relativizaciju, izgovore ni političko spinovanje

Ova presuda nije politička, ona je zakonska posljedica upornog kršenja državnog poretka, poručio je

Duraković i Dodik. Facebook/Pixsell

M. Až.

1.8.2025

Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, komentarisao je pravosnažnu presudu Miloradu Dodiku.

- Presuda Miloradu Dodiku je pravosnažna. Nema više prostora za relativizaciju, izgovore ni političko spinovanje. Odluka Suda BiH kojom je osuđen na godinu zatvora i kojom mu je zabranjen politički angažman na šest godina jasan je signal da država ima mehanizme da se brani. I još važnije, da ti mehanizmi funkcionišu.

Ovo nije pobjeda nijedne stranke, naroda ili pojedinca. Ovo je iskorak prema principijelnoj vladavini prava. Građani ove države, bez obzira na to gdje žive i kako se izjašnjavaju, predugo su navikavani da su neki nedodirljivi. Danas svjedočimo da to više nije tačno. Pravda ne mora biti brza, ali ako je dosljedna, uvijek stigne.

Pozivam na smirenost, ali i na političku odgovornost. Dodikovo višegodišnje ignorisanje institucija, pokušaji podrivanja ustavnog poretka i vrijeđanje zdravog razuma svih građana konačno su naišli na granicu koju više ne može preći. Ova presuda nije politička, ona je zakonska posljedica upornog kršenja državnog poretka.

I konačno, istrage koje su u toku, moraju biti nastavljene bez pritisaka i političke zaštite. Ova presuda je samo početak nečeg što bi konačno mogla biti pravda koja ne pravi razliku između moćnih i običnih. A to je jedini put ka normalnoj i uređenoj Bosni i Hercegovini - napisao je.

