Zanimljiv susret: Haris Zahiragić i Amir Pašić Faćo sreli se u centru Sarajeva

Zastupnik u Skupštini KS i delegat u Domu naroda FBiH Haris Zahiragić (SDA) sreo se u Sarajevu s Amirom Pašićem Faćom.

Njihov susret se desio u ulici Zelenih Beretki, gdje se nalaze mnogobrojni ugostiteljski objekti.

Oni su se srdačno pozdravili, a priliku su iskoristili i za zajedničku fotografiju.

Amir Pašić Faćo u posljednje vrijeme ne krije ambiciju za političkim angažmanom u vidu pozicije zastupnika u Skupštini KS, pa je možda riječi bilo i o politici te o podršci Zahiragića u svemu tome.

Podsjećamo, Zahiragić je jedan od rijetkih političara koji je nakon ranjavanja Faće u bašti hotela Evropa iskazao punu podršku i pozvao nadležne da što prije istraže motive ovog pokušaja ubistva.