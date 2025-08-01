Advokat Bilić: Unatoč "pouzdanim" izvorima i saznanjima "pravnih eksperata", nazovi novinara da je sve dogovoreno, Dodik pravomoćno oglašen krivim

Pošto on to neće uraditi, zvanično će ponovo postati "bjegunac" od pravosuđa jer će ponovo biti raspisana potjernica za njim, ali ovaj put ne tzv. procesna potjernica kao ranije, nego ovog puta stvarna potjernica sa naredbom da se po lišenju slobode odmah privede na izdržavanje kazne u KPZ Vojkovići bez dogovora i pregovora. Ovog puta postoje velike šanse da Interpol raspiše i crvenu potjernicu, jer više se ne radi o istrazi kao ranije, nego o potjernici za izvršenje pravomoćne presude, što je velika razlika.

Dakle, unatoč "pouzdanim" izvorima i saznanjima "pravnih eksperata", istraživačkih nazovi novinara i tzv. portala da je sve dogovoreno, da će gospodin Dodik u drugostepenom postupku biti oslobođen, desilo se ono što je svako sa dva miligrama mozga u glavi mogao i morao znati – gospodin Dodik je u drugostepenom postupku pravomoćno oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od godinu dana. Kraj – ENDE, The End, Finito... Šta sad? U roku od mjesec dana gospodin Dodik će dobiti poziv da preuzme uputni akt za odlazak na izdržavanje zatvorske kazne u zatvoru u Vojkovićima. On može zatražiti da mu se zatvorska kazna od godine zatvora zamijeni novčanom kaznom i ako bi je platio, on bi u cijelosti izvršio taj dio presude. Ako ne zatraži da mu se zatvorska kazna zamijeni novčanom kaznom, mora se javiti na izdržavanje kazne u tačno određeno vrijeme, vjerovatno negdje krajem septembra.

Odbrana gosp. Dodika može se obratiti i Ustavnom sudu BiH (koga gospodin Dodik ne priznaje, a da bi se obratio Sudu u Strasbourgu mora prvo Ustavnom sudu BiH – ah, ta Bosna i Hercegovina) s apelacijom zbog povrede ljudskih prava u toku postupka protiv gospodina Dodika, s prijedlogom za određivanje privremene mjere koja bi odgodila izvršenje presude do odluke po apelaciji. U praksi takva privremena mjera se veoma rijetko usvaja, ali pravno postoji i ta mogućnost. Često govorim i pišem ono što ljudi ne vole da čuju, ali ću reći da u ovom predmetu pred Ustavnim sudom BiH gospodin Dodik bi čak mogao i uspjeti? Zašto, kako? Šokirani bi bili mnogi zbog same te mogućnosti?

Glupa izjava Konakovića

Pa gospodo draga, zbog činjenice da su "vaši" ovdašnji visoko pozicionirani političari u toku čitavog postupka protiv gospodina Dodika davali tako glupe izjave da je to prosto nevjerojatno. Proglašavali su gospodina Dodika krivim i prije odluke suda, tražili od suda zatvorske kazne, a vrhunac je bila jučerašnja izjava gospodina Konakovića da će u slučaju oslobađajuće presude protiv Dodika, pozvati građane na proteste???? Kakav danak neiskustvu, kakav materijal za Ustavni sud i Sud za ljudska prava u Strazburu... kakve povrede člana 3. KZ BiH i načela prezumpcije nevinosti i člana 6. EKLJP o pravu na pravično suđenje. Ali za političare bitno je prikupljanje lajkova i političkih poena, a što svojim izjavama potkopavate višegodišnje napore Tužilaštva i Suda BiH, ko te pita... U međuvremenu će vjerovatno biti završena istraga u predmetu "Napad na ustavni poredak" član 156. KZ BiH – minimalno 5 godina zatvora, protiv gospode Dodika, Stevandića i Viškovića, i biće podignuta optužnica za to mnogo teže krivično djelo od ovoga za koje je sam gospodin Dodik danas pravomoćno osuđen.

Ponovo slijede pozivi na sud, poziv na ročište za izjašnjenje o krivnji, pa ako se ne odazoveš, naredba za provođenje, pa potjernica, pa pritvor... Prema prvim izjavama gospodin Dodik neće poštovati ovu presudu kojom je danas pravomoćno osuđen, pa će ponovo nepoštivanjem te presude činiti širok spektar novih krivičnih djela, uvlačeći i sve veći krug svojih saradnika u ta djela. Sada se vidi koliko je značajno bilo "nagovoriti" Dodika i ekipu da dođu u Tužilaštvo i daju iskaz i tako procesno omoguće Tužilaštvu da završi istragu i podignu optužnicu u predmetu "Napad na ustavni poredak", ma šta o tome mislili oni koji se s tim "dogovorom" nisu slagali, koji su objavili kapitulaciju države, kraj pravosuđa i slično. Jednom kad "upadneš" u pravosudnu mašinu, teško se izvući... Uvijek citiram jednog mog klijenta, pravog momka sa "sarajevskog asfalta" koji mi je davno rekao – Doktore, ako si mangup da uradiš djelo, budi mangup i da ga "odležiš". Gospodine Dodik, uradili ste djelo, budite mangup - napisao je Bilić.