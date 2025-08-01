Helez: Nadam se da se neće podizati političke tenzije, ovo je prilika za nastavak euroatlantskog puta

Niko nije iznad zakona, iznad Ustava BiH, iznad države Bosne i Hercegovine, poručio je ministar odbrane Zukan Helez, komentirajući pravosnažnu presudu predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

- Sudom Bosne i Hercegovine danas je Miloradu Dodiku izrekao drugostepenu presudu prema kojoj je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske i time potvrdio da sistem funkcioniše. Siguran sam da su institucije BiH dovoljno snažne za potpunu provedbu današnje presude.

Presuda Dodiku je presuda pojedincu, nikako srpskom narodu niti bosanskohercegovačkom entitetu RS. Nadam se da u narednim danima neće doći do podizanja političkih tenzija u našoj zemlji. Apelujem na sve političke zvaničnike da djeluju odgovorno i u najboljem interesu svih građana naše zemlje. Ključno je da u našoj zemlji sačuvamo mir, stabilnost i sigurnost. Presuda Dodiku je prilika za nastavak euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Pozivam sve političke zvaničnike iz RS, pozivam sve građane RS da našu državu Bosnu i Hercegovinu nastavimo graditi kao modernu europsku državu, članicu EU i NATO saveza. Naša država je dovoljno velika za sve nas - naglasio je Helez.