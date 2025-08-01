Crnadak nakon presude Dodiku: Dodik je prihvatio sudski proces i 4. jula potvrdio da poštuje Sud BiH

Šef Kluba Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak oglasio se nakon pravosnažne presude predsjedniku entiteta Miloradu Dodiku.

- Nakon današnje drugostepene presude Miloradu Dodiku, pred nama su trenuci u kojima se traži državničko ponašanje – ništa se ne smije raditi u afektu. Svaki potez mora biti usmjeren u korist Republike Srpske i našeg naroda. Ne smije biti nikakvog naslađivanja, niti iko u Republici Srpskoj treba da hvali i pozdravlja današnju odluku, ali smo obavezni prema budućim generacijama da budemo ozbiljni i realni - poručio je Crnadak.

Brojne nejasnoće

Dodaje da je cijeli sudski proces bio, kako kaže, opterećen brojnim pravnim nejasnoćama, o čemu je javnost bila detaljno informisana.

- Svjestan svega toga, Milorad Dodik je ipak prihvatio takav proces, učestvovao na ročištima, zajedno sa svojim pravnim timom ostvarivao komunikaciju s tužiocima i sudijama, a konačnu potvrdu da priznaje i poštuje Sud BiH, pred kojim je proces vođen, dao je svojim dobrovoljnim dolaskom u Sud BiH 4. jula ove godine, sa čim je, takođe, javnost Republike Srpske upoznata - poručio je.

Naglašava da manjkavosti procesa ne smiju biti izgovor za bilo kakvo neodgovorno ponašanje u narednim danima.

On je naveo da svi zajedno trebaju imati na umu činjenice: "1. Nijedan pojedinac, bez obzira o kome se radi, nije važniji od Republike Srpske i njene budućnosti. 2. Sudbina Republike Srpske i njenog naroda ne smije se vezati za političku sudbinu bilo kojeg pojedinca. 3. Republika Srpska je vječna, svi političari su prolazni."

Pravosnažna presuda

Podsjećamo, Milorad Dodik je danas saznao pravosnažnu presudu kojom mu je, osim jedne godine zatvora, izrečena zabrana obavljanja političkih funkcija u trajanju od šest godina.

U skladu sa Izbornim zakonom BiH, Centralna izborna komisija je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema presude oduzme mandat Dodiku, te raspiše prijevremene izbore.

Dodik takođe, ukoliko želi izbjeći jednogodišnji boravak u zatvoru, mora u roku od 30 dana državi BiH platiti 36.500 KM, odnosno po 100 KM za svaki dan kazne.