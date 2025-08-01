SDP BiH: Presuda Dodiku podsjetnik da BiH ima institucije koje djeluju

Pravosnažna presuda Miloradu Dodiku važan je podsjetnik da Bosna i Hercegovina ima institucije koje djeluju, funkcionišu i čije je postojanje neupitno, bez obzira na pokušaje njihovog osporavanja i političke destabilizacije, saopćeno je iz SDP-a BiH.

- Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izražava punu podršku pravosudnim institucijama naše države u zaštiti ustavnog poretka, pravne sigurnosti i vladavine prava. Sam čin Dodikove ranije predaje Tužilaštvu BiH još jednom je pokazao da su negiranja institucija ništa drugo do politički populizam. Također je potvrđeno da država Bosna i Hercegovina raspolaže mehanizmima za provođenje zakona i zaštitu svojih građana.

Pozivamo sve pojedince i institucije, na svim nivoima vlasti, da djeluju odgovorno i poštuju presudu donesenu na temelju relevantnih i neosporivih dokaza. Riječ je o presudi pojedincu, za konkretno i dokazano kršenje zakona i tako je treba tumačiti. Svako pokušavanje politizacije ili generalizacije pravosudnih odluka ne vodi ni društvu ni građanima ka dobru. Upravo su očuvanje reda, mira i institucionalne stabilnosti prioritet koji mora biti iznad bilo čijih političkih ambicija.

U svjetlu posljednjih dešavanja, SDP poziva na političku stabilizaciju i formiranje funkcionalne parlamentarne većine na državnom nivou s partnerima koji dijele evropske vrijednosti, reformski kurs i iskrenu posvećenost miru i institucijama, a ne njihovom podrivanju - naveli su iz SDP-a BiH.