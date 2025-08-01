Nakon presude Dodiku: Kako će se osigurati sredstva za vanredne izbore, SNSD može blokirati usvajanje budžeta

Nakon što je predsjednik RS Milorad Dodik osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke pozicije, prema Izbornom zakonu BiH prvi čovjek entiteta će ostati bez pozicije.

Član 1.10.4 Izbornog zakona BiH kaže da "izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže".

Rušenje kvoruma

Nakon toga bi se trebali raspisati vanredni izbori za predsjednika RS, koji bi obnašao funkciju do oktobra naredne godine.

No, postavlja se pitanje kako bi se osigurala sredstva za održavanje izbora s obzirom BiH još nema usvojen budžet za ovu godinu, a da bi se on usvojio potrebno je da to SNSD ne blokira.

Već na Predsjedništvu BiH, kao prvom koraku, Željka Cvijanović ima mogućnost da potegne za vetom i onda glasovima u NSRS potvrdi veto. Kada bi i taj korak bio preskočen, SNSD ponovo u Domu naroda PSBiH može rušiti kvorum, kao što su to radili kada su blokirali i smjenu svojih ministara.

Ne priznaje Sud BiH

Tako bi SNSD, ukoliko bi to htio, praktično mogao blokirati usvajanje budžeta i dovesti RS u jedan vakum, gdje bi bili bez prvog čovjeka entiteta.

Nije poznato kako će se SNSD odnositi u ovome svemu, pogotovo jer su izjave Dodika danas bile dosta kontradiktorne. Prvo je govorio da ne priznaje Sud BiH, da neće dozvoliti raspisivanje vanrednih izbora, a na kraju je govorio da će se vratiti za šest godina, time svjesno priznavajući presudu.

Nisu najavljivane ni bilo kakve radikalne mjere, kao što je to bio slučaj nakon prvostepene presude.