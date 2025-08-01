Muhić pružio podršku dječaku Benjaminu: Kako se nećemo razvijati kada se kod nas preduzetnici razvijaju od malih nogu

Gradonačelnik Živinica Began Muhić posjetio je danas dječaka Benjamina, koji od malih dana pokazuje poduzetnički duh i prodaje prirodne sokove te mu pružio podršku.

- Posebnu pažnju na bazaru danas privukao mi je mali preduzetnik Benjamin koji sa svojom nenom svaki put obogati bazarne dane a ove godine je po prvi put krenuo "samostalno", sa svojim simpatičnim štandom nudeći domaće sokove vrhunske kvalitete... I poslije se neko pita kako Živinice tako brzo napreduju. Kako nećemo kada se kod nas preduzetnici razvijaju od malih nogu.

Šalu na stranu, Benjo svoj odmor koristi aktivno sa svojom nenom, a vi se potrudite da posjetite njegov i ostale štandove na našem bazaru. Uživajte i svako dobro!

Inače, u Gradskom parku u Živinicama je danas u 17 sati počeo i Gasto fest.