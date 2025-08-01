Bandić: "Dodik više nije politički relevantan, presuda pokazala da nijedan pojedinac nije veći od države"





Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i član Predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Muamer Bandić oglasio se saopćenjem povodom donošenja pravosnažne osuđujuće presude Miloradu Dodiku. Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:

"Kraj jedne laži"

Milorad Dodik više nije političar. Od danas on je osuđenik i tako ga treba tretirati pravno, politički i društveno. Ovo nije fraza, već pravosnažna i obavezujuća istina za sve u Bosni i Hercegovini, utvrđena presudom Suda Bosne i Hercegovine.

U svakoj pravnoj državi samo je nebo iznad pravosnažne sudske presude. To je temeljni pravni, moralni i etički standard država Evropske unije, ka čijem članstvu i mi stremimo.

A šta ta presuda kaže?

Milorad Dodik osuđen je za jedno od najtežih krivičnih djela, napad na ustavni poredak države Bosne i Hercegovine. Uz zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine, izrečena mu je i zabrana političkog djelovanja u trajanju od šest godina.

I to nije sve.

Zabrana se ne odnosi samo na funkciju predsjednika Republike Srpske, već obuhvata sve javne funkcije i institucije koje se finansiraju iz budžeta. U praksi to znači da Milorad Dodik ne može biti dio niti jedne strukture vlasti u Bosni i Hercegovini, ni entitetske, ni državne, a ni lokalne. Ne može biti čak ni predsjednik ili član savjeta mjesne zajednice.

Prva reakcija

U prvoj reakciji na presudu u svome prepoznatljivom kočijaškom stilu, pored vrijeđanja Suda, države, visokog predstavnika, "političkog Sarajeva" i Bošnjaka, Dodik je izjavio: "Nakon šest godina kada se vratim na izbore, onda ću donijeti jednu drugu platformu, ako se odlučimo za tako nešto, ali se nadam da do tada neće biti BiH, barem neće biti suda i tužilaštva."

Milorad Dodik kao da još uvijek ne razumije da se ovdje ne radi o dogovoru u kafani na koje je navikao već o presudi koja nosi njegovu potpunu političku diskvalifikaciju. Ta njegova percepcija presude uopće nije banalna, već izrazito opasna.

U njoj se ogleda suština njegovog višedecenijskog "vođenja" politike, baziranog na poricanju institucija, ignorisanju zakona, ismijavanja pravosuđa, uz stalnu potrebu da sebe predstavi većim i od države. Ali, kao što je konačna presuda pokazala, nije veći, niti postoji ijedan pojedinac koji je veći od države Bosne i Hercegovine i njenih institucija.

Sada napokon možemo reći da Milorad Dodik više nije ni politički relevantan. Od danas je potpuno nebitan lik, pravosnažno osuđen, formalno uklonjen sa političke scene, diskvalifikovan iz svakog demokratskog procesa i odstranjen od pristupa budžetskom novcu, što ga vjerovatno i najviše boli.

To je ono što mora postati praksa u ovoj zemlji, da zakon vrijedi i za najmoćnije, a ne samo za najsiromašnije i politički neušemljene.

"Bizarni pokušaj"

Njegov bizarni pokušaj da ovu presudu prikaže kao pauzu, a ne kao kraj, samo je nastavak iste strategije mafijaškog, klijentelističkog političkog terora, kojom je decenijama držao institucije države zarobljenim, građane podijeljenim, pravdu u ovoj zemlji poniženom, a našu budućnost nesigurnom. No, ovaj put se suočava s presudom koja nosi ozbiljne posljedice.

Naravno, moramo biti realni i sabrani, jer neće biti lahko neutralisati njegov maligni uticaj u našem društvu. Njegova politička mašinerija, razgranata klijentelistička mreža opskurnih likova koji su postigli nešto u životu zahvaljujući njemu i koji žive od njega i njegove moći, te populistički narativ o "ugroženosti Srba" i dalje ostaju aktivni i opasni. Vjerovatno opasniji nego ikada, jer to nisu izgrađeni ljudi, profesionalci sa znanjem, već grupa očajnika koja je jedino i mogla biti „uspješna“ i postati „neko“ u Dodikovom klijentelističkom sistemu.

Međutim, ono što se promijenilo jeste njegov formalno-pravni status. Milorad Dodik više nije predsjednik. Više nije politički akter i više ne smije politički djelovati. I tu je tačka na njegovu relevantnost!

Završetak pravnim putem

Njegova politička era nije završena gubitkom izbora, djelovanjem opozicije, niti međunarodnim pritiskom, već pravnim putem. Putem koji je decenijama ismijavao, koji je relativizirao, negirao, te koji se i svima nama doimao kao dalek i nemoguć.

Ipak, ironija sudbine je da su njegovu političku karijeru upravo okončale one institucije koje je godinama najviše osporavao – Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine. Ne kaže se džabe da je pravda spora, ali dostižna.

Tako da od danas Milorad Dodik nije ništa više od osuđenog bivšeg političara koji još uvijek pokušava glumiti autoritet svome klijentelističkom stadu. Ali vrijeme glume je završeno i sada počinje vrijeme odgovornosti.

Ključna pitanja

Pred nama je niz ključnih pitanja.

Na prvom mjestu da li će osuđenik Milorad Dodik uspjeti zadržati svoj uticaj unutar SNSD-a, te putem SNSD-a? Vjerovatno će svim silama pokušavati. Pošto se političke stranke finansiraju iz budžeta, ni pozicija predsjednika stranke mu ne bi trebala biti dostupna.

Drugo ključno pitanje je da li će pravosnažna sudska presuda oslabiti antidržavnu koaliciju SNSD-a i HDZ-a i da li će Dragan Čović nastaviti slijepo održavati na aparatima ovog političkog mrtvaca i svoga vjernog ahbaba u uništavanju budućnosti ove zemlje? Nažalost, to ćemo saznati tek nakon godišnjih odmora i obnove parlamentarnog života u Bosni i Hercegovini. Dragan Čović je do sada imao dobar instinkt za političko preživljavanje, te se nadam da je svjestan da je toj ljubavi došao kraj, bez obzira na sve zajedničke antidržavne akcije i zajedničke poslovne derneke.

Treće ključno pitanje je status budućeg partnerstva "političkog Sarajeva" i ostataka Miletove kamarile. U ovom čudnovatom odnosu punom dramatičnih obrata, Milorad Dodik je prošao put od "reformiranog", "evropskog" i "novog" partnera, dakle suludog uzdizanja u zvijezde, do "bjegunca od pravosuđa" i "metenja bagerima" i na kraju do osuđenika, a da pri tome i bez obzira na sve promjene narativa, oni još uvijek sjede s njegovim ljudima u institucijama i još uvijek imenuju njegove ljude u iste institucije koje im taj „partner“ blokira i ruši. E, koji je od ovih različitih verzija Milorada sada u igri zaista Trojkin Milorad, sumnjam da i oni sami znaju. Sudeći po tome kako Trojka provodi i poštuje pravosnažne sudske presude u Kantonu Sarajevo ni tu nas ništa ne smije iznenaditi, pa ni to da ga sutra vaskrsnu, izvinu se i proglase ga svecem.

U svakom slučaju, o pokojniku sve najbolje. Najvažnije je da nas ostavi na miru i nek mu je sretno. Možda na kraju postane i predsjednik Kluba penzionera u Laktašima. Ko to zna?!