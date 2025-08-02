Stvorile se velike gužve: Ove granične prijelaze izbjegavajte

Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, svakodnevno bilježimo duge kolone vozila prema jugu naše zemlje, kao i pojačanom intenzitetu saobraćaja na većini graničnih prijelaza, a trenutno i u blizini gradskih centara.

- Pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje ovoga jutra bilježimo na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša i Zupci, Hum i Deleuša, dok je pojačan promet vozila na ulazu na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - navode jutros iz BIHAMK-a.

Radovi na putu

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Opasnost od odrona

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke.

- Izdvajamo putne pravce: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Bosanski Petrovac-Bihać-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac. Molimo vas da smanjite brzinu, držite veći razmak i budite spremni na naglo kočenje - kažu iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).