Iz "Autocesta FBiH" tvrde da je intenzivirana izgradnja autoceste na Koridoru 5C: Na jugu se uskoro otvara drugo gradilište autoputa

- Poddionica tunel Kvanj - Buna duga je 5,25 kilometara, počinje otvorenom trasom prije ulaska u tunel Kvanj. Tunel Kvanj projektiran je kao dvocijevni tunel, čija je desna tunelska cijev 2645 metara, a lijeva 2720 metara. Poddionica tunelom prolazi kroz brdo Kvanj, zatim vijaduktom Rotimski potok, u dužini od 330 metara prelazi Rotimski potok i završava u mjestu Stanojevići neposredno prije odmorišta Rotimski potok, gdje se nastavlja na izgrađenu dionicu Buna – Počitelj - podsjećaju iz „Autocesta“.

Tačno deset mjeseci je prošlo od potpisivanja ugovora za poddionicu tunel Kvanj - Buna, koja je dio dionice Mostar jug - Buna na autocesti Koridora 5C. Izvođač je bio u obavezi provesti šestomjesečnu fazu projektovanja, a potom otpočeti s građevinskim radovima. Iz JP „Autoceste FBiH“ su za „Dnevni avaz“ utvrdili da se na gradilištu te poddionice provode brojne aktivnosti, od radova na projektiranju do pripremnih radova.

Neposredno prije završetka ove poddionice, naveli su, bit će izgrađen natputnjak Rujevice dužine 44 metra, kako bi se omogućila nesmetana komunikacija između mjesta Stanojevići i Gubavica. Također, u sklopu izgradnje ove poddionice planirana je i izgradnja priključne saobraćajnice na put Buna – Rotimlja, dužine 1414 metara, s privremenim naplatnim mjestom.

Kada je riječ o aktivnostima na gradilištu ove poddionice, odnosno radovima na projektiranju, iz „Autocesta“ navode da je u toku izrada glavnog projekta za grupe od A do G.

Na gradilištu se, kažu, izvode brojni pripremni radovi. Tako su na glavnoj trasi u toku geodetski radovi na snimanju nultog stanja terena te površinsko čišćenje terena.

- Na vijaduktu Rotimski Potok u toku je izrada pristupnog puta, izrada platoa temelja stubova i upornjaka, a na tunelu Kvanj izrada pristupne ceste za južni i sjeverni portal tunela, izrada pristupne ceste za portale tunela. Podsjećaju da je izvođač radova konzorcij koji čine „China Road and Bridge Corporation“, „Azvirt Limited Liability Company“ i „Hering“ d.d. Široki Brijeg, te da vrijednost ugovora za izgradnju poddionice tunel Kvanj – Buna iznosi 125.231.549,16 eura bez PDV-a, a finansirat će se sredstvima osiguranim u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje putem Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Blizu aerodroma

Iz „Autocesta“ naglašavaju da je u proteklom periodu intenzivirana izgradnja autoceste na koridoru 5C u Federaciji BiH, ali i da su osigurali kontinuitet u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. Novi zamah razvoju daje i odluka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Tako je nakon svih provedenih analiza, EBRD odobrila finansijska sredstva koja će se korisiti za izgradnju novih 9,2 kilometara autoceste na Koridoru 5C, a riječ je o poddionici Mostar jug – tunel Kvanj, koja, zapravo, predstavlja sjeverni dio dionice Mostar jug – Buna.

- Poddionica počinje petljom Mostar jug koja se nalazi u blizini Aerodroma Mostar i čini sjecište autoceste s postojećim magistralnim putem M6.1, povezujući autocestu s južnim dijelom Mostara. Nakon petlje trasa se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma Mostar, gdje je predviđena izgradnja tunela - navode iz ove javne kompanije.

Paralelno s Aerodromom Mostar

Po izlasku iz ovog tunela - Mostar, u dužini od 232 metra, trasa slijedi postojeću željezničku prugu Mostar - Čapljina, uskim koridorom na jug.

- Trasa dalje ide paralelno s Aerodromom Mostar u pravcu naselja Ortiješ i Kosor, a onda trasa slijedi pomoćnu pistu ovog aerodroma na udaljenosti 35-45 metara, prelazeći poljoprivredna polja u Ortiješu. Poddionica dalje prelazi rijeku Bunu, mostom Buna čija je dužina 326 metara, prolazi poljoprivrednim područjem Malo Polje, prelazi rijeku Bunicu preko mosta, dužine 211 metara i vijaduktom Brijeg od 258 metara koji vodi do brda Hodbina - objašnjavaju iz „Autocesta FBiH“.