Iz "Autocesta FBiH" tvrde da je intenzivirana izgradnja autoceste na Koridoru 5C: Na jugu se uskoro otvara drugo gradilište autoputa

Tačno deset mjeseci je prošlo od potpisivanja ugovora za poddionicu tunel Kvanj - Buna, koja je dio dionice Mostar jug - Buna na autocesti Koridora 5C. Izvođač je bio u obavezi provesti šestomjesečnu fazu projektovanja, a potom otpočeti s građevinskim radovima. Iz JP „Autoceste FBiH“ su za „Dnevni avaz“ utvrdili da se na gradilištu te poddionice provode brojne aktivnosti, od radova na projektiranju do pripremnih radova.
Desna cijev
- Poddionica tunel Kvanj - Buna duga je 5,25 kilometara, počinje otvorenom trasom prije ulaska u tunel Kvanj. Tunel Kvanj projektiran je kao dvocijevni tunel, čija je desna tunelska cijev 2645 metara, a lijeva 2720 metara. Poddionica tunelom prolazi kroz brdo Kvanj, zatim vijaduktom Rotimski potok, u dužini od 330 metara prelazi Rotimski potok i završava u mjestu Stanojevići neposredno prije odmorišta Rotimski potok, gdje se nastavlja na izgrađenu dionicu Buna – Počitelj - podsjećaju iz „Autocesta“.
Neposredno prije završetka ove poddionice, naveli su, bit će izgrađen natputnjak Rujevice dužine 44 metra, kako bi se omogućila nesmetana komunikacija između mjesta Stanojevići i Gubavica. Također, u sklopu izgradnje ove poddionice planirana je i izgradnja priključne saobraćajnice na put Buna – Rotimlja, dužine 1414 metara, s privremenim naplatnim mjestom.
Kada je riječ o aktivnostima na gradilištu ove poddionice, odnosno radovima na projektiranju, iz „Autocesta“ navode da je u toku izrada glavnog projekta za grupe od A do G.
Na gradilištu se, kažu, izvode brojni pripremni radovi. Tako su na glavnoj trasi u toku geodetski radovi na snimanju nultog stanja terena te površinsko čišćenje terena.
- Na vijaduktu Rotimski Potok u toku je izrada pristupnog puta, izrada platoa temelja stubova i upornjaka, a na tunelu Kvanj izrada pristupne ceste za južni i sjeverni portal tunela, izrada pristupne ceste za portale tunela. Podsjećaju da je izvođač radova konzorcij koji čine „China Road and Bridge Corporation“, „Azvirt Limited Liability Company“ i „Hering“ d.d. Široki Brijeg, te da vrijednost ugovora za izgradnju poddionice tunel Kvanj – Buna iznosi 125.231.549,16 eura bez PDV-a, a finansirat će se sredstvima osiguranim u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje putem Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).
Blizu aerodroma
Iz „Autocesta“ naglašavaju da je u proteklom periodu intenzivirana izgradnja autoceste na koridoru 5C u Federaciji BiH, ali i da su osigurali kontinuitet u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. Novi zamah razvoju daje i odluka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Tako je nakon svih provedenih analiza, EBRD odobrila finansijska sredstva koja će se korisiti za izgradnju novih 9,2 kilometara autoceste na Koridoru 5C, a riječ je o poddionici Mostar jug – tunel Kvanj, koja, zapravo, predstavlja sjeverni dio dionice Mostar jug – Buna.
- Poddionica počinje petljom Mostar jug koja se nalazi u blizini Aerodroma Mostar i čini sjecište autoceste s postojećim magistralnim putem M6.1, povezujući autocestu s južnim dijelom Mostara. Nakon petlje trasa se nalazi u neposrednoj blizini Aerodroma Mostar, gdje je predviđena izgradnja tunela - navode iz ove javne kompanije.
Paralelno s Aerodromom Mostar
Po izlasku iz ovog tunela - Mostar, u dužini od 232 metra, trasa slijedi postojeću željezničku prugu Mostar - Čapljina, uskim koridorom na jug.
- Trasa dalje ide paralelno s Aerodromom Mostar u pravcu naselja Ortiješ i Kosor, a onda trasa slijedi pomoćnu pistu ovog aerodroma na udaljenosti 35-45 metara, prelazeći poljoprivredna polja u Ortiješu. Poddionica dalje prelazi rijeku Bunu, mostom Buna čija je dužina 326 metara, prolazi poljoprivrednim područjem Malo Polje, prelazi rijeku Bunicu preko mosta, dužine 211 metara i vijaduktom Brijeg od 258 metara koji vodi do brda Hodbina - objašnjavaju iz „Autocesta FBiH“.