Narednih dana nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, od utorka stabilizacija vremena

U Bosni i Hercegovini u nedjelju, 3. avgusta, bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Više sunčanog vremena u istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. U sjevernim područjima Bosne se očekuju jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar u Hercegovini slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Bosni slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, u istočnim, jugoistočnim područjima zemlje do 30 stepeni.

U ponedjeljak, 4. avgusta, bit će pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje u drugom dijelu dana. Širom zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni.

U utorak, 5. avgusta, u Bosni jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatlim područjima slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 33 stepena.

U srijedu, 6. avgusta, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 35 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.