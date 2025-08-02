HSP BiH: Presuda važan korak prema smirivanju političkih tenzija

HSP BiH pozdravlja presudu Suda BiH u predmetu protiv Milorada Dodika.

Kako se navodi u saopćenju, smatraju da ova presuda može biti važan korak prema smirivanju političkih tenzija i jačanju vladavine prava u BiH.

- Milorad Dodik je godinama bio jedan od glavnih remetilačkih čimbenika u Bosni i Hercegovini. Njegova neodgovorna i zapaljiva retorika, konstantno negiranje državnih institucija i poticanje međunacionalnih sukoba nanijelo je nesagledivu štetu, prije svega srpskom narodu ali i svim drugim narodima u BiH - navodi se.

Poručuju kako njegovo djelovanje je godinama stvaralo atmosferu nesigurnosti i podjela, tjerajući hiljade mladih Srba, Bošnjaka i Hrvata izvan granica Bosne i Hercegovine.

- HSP BiH poziva sve političke lidere da ovu presudu shvate kao poticaj da se okrenemo dijalogu, međusobnom uvažavanju i istinskoj izgradnji Bosne i Hercegovine kao države tri konstutivna i ravnopravna naroda. Ujedno, pozivamo i Hrvatski narod u BiH da ne nasjeda na nikakve provokacije ni nacionalističke manipulacije koje nas žele ponovno gurnuti u rovove sukoba i nepovjerenja. Naša snaga nije u podjelama, nego u mudrosti, dostojanstvu i zajedništvu. Samo na tom temelju možemo opstati i ostati svoji na svome gradeći bolju budućnost za našu djecu - zaključili su.