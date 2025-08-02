NAKON PRESUDE

Mijatović: Dodik će još praviti cirkus, ali kraj je jasan, njegova politička karijera je gotova

Usput bez nervoze i laži, nakon Dodika, idete vi, zaj**ali ste se ako ste mislili da ide halal, zaključio je ministar Mijatović

Vojin Mijatović. Facebook

A. O.

2.8.2025

Vojin Mijatović (SDP BiH), ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH oglasio se na Facebooku nakon što je jučer potvrđena prvostepena presuda predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku, u predmetu pred Sudom BiH.

- On je pao, ja i? Dodik je pao, sam pao sam se ubio. Institucije BiH iako u nemogućim uslovima ipak funkcionišu. On će još praviti cirkus, ali kraj je jasan, njegova politička karijera je gotova. Napominjem institucije su odradile svoj posao, te čestitam svim ljudima u institucijama pravosuđa BiH koji su samo radili svoj posao. Zamolio bi razne filozozofe koji su prvi graknuli nakon presude da šute, vi ne možete glasa da dobijete ako niste nosioci lista u vašim strankama, al eto kao prave starlete grakćete svaki dan pa i na vremensku prognozu – navodi Mijatović.

Poručuje kako je Dodik decenijama sa SDA u zagrljaju, i da je tada bio gospodar života i smrti u BiH.

- Sa nama je 3 godine u zajedničkoj vlasti na nivou BiH i kraj, pametnom dosta. Treba nastaviti raditi ima još puno “Dodika” na BiH strani ploče, ova zemlja će postati funkcionalna kad se sve tri strane ploče očiste. Vidim ovih dana turaju moju sliku i ime gdje god stignu hodžini i osmicini dvorski kerberi, nikako da mi halale što ih nisam u vlast uvukao 2022., a svašta su nudili, sreća pa ima puno zapisa iz tog doba, al polako to ćemo u epizodama puštati u izbornoj godini – navodi.

Objava Mijatovića. Screenshot / Facebook

Poručio je kako je njihova mržnja strašna, te da ih žali.

- Treba svako jutro ustajati sa tolikom mržnjom i živjeti sa tim. U odnosu na mržnju prema Srbima, jedino je veća prema Srbima koji vole BiH. Logično sa ovima koji ne vole BiH lako bi ste se dogovorili da rasparčate BiH sa ovima nikada nećete. Usput bez nervoze i laži, nakon Dodika, idete vi, zaj**ali ste se ako ste mislili da ide halal – zaključio je ministar Mijatović. 

