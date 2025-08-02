Mijatović: Dodik će još praviti cirkus, ali kraj je jasan, njegova politička karijera je gotova

Vojin Mijatović (SDP BiH), ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH oglasio se na Facebooku nakon što je jučer potvrđena prvostepena presuda predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku, u predmetu pred Sudom BiH.

- On je pao, ja i? Dodik je pao, sam pao sam se ubio. Institucije BiH iako u nemogućim uslovima ipak funkcionišu. On će još praviti cirkus, ali kraj je jasan, njegova politička karijera je gotova. Napominjem institucije su odradile svoj posao, te čestitam svim ljudima u institucijama pravosuđa BiH koji su samo radili svoj posao. Zamolio bi razne filozozofe koji su prvi graknuli nakon presude da šute, vi ne možete glasa da dobijete ako niste nosioci lista u vašim strankama, al eto kao prave starlete grakćete svaki dan pa i na vremensku prognozu – navodi Mijatović.

Poručuje kako je Dodik decenijama sa SDA u zagrljaju, i da je tada bio gospodar života i smrti u BiH.

- Sa nama je 3 godine u zajedničkoj vlasti na nivou BiH i kraj, pametnom dosta. Treba nastaviti raditi ima još puno “Dodika” na BiH strani ploče, ova zemlja će postati funkcionalna kad se sve tri strane ploče očiste. Vidim ovih dana turaju moju sliku i ime gdje god stignu hodžini i osmicini dvorski kerberi, nikako da mi halale što ih nisam u vlast uvukao 2022., a svašta su nudili, sreća pa ima puno zapisa iz tog doba, al polako to ćemo u epizodama puštati u izbornoj godini – navodi.