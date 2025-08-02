Dok se obrazovanje posmatra kao stranački plijen: Za 7 mjeseci svi javni univerziteti u BiH nazadovali, neki i za hiljade mjesta

Prema podacima Webometricsa, platforme koja ocjenjuje rad 32.000 univerziteta u Sarajevu i iznosi podatke na mjesečnom nivou, nema nekih iznenađenja na samom vrhu liste.

Tako vrhom liste dominiraju američki univerziteti, a jedini koji se umiješao na vrh liste van te države je Oksford, koji već duže vrijeme drži stabilnu ćetvrtu poziciju. Prvi je Harvard, drugi Stenford, a treći Masačusets institut za tehnologiju. Među deset se nalaze još Vašington, Mičigen Kornel, Univerzitet u Kaliforniji (Berkli), Džon Hopkins i Kolumbija univerzitet u Njujorku.

Među 20 najpopularnijih se mogu naći i univerziteti iz Kine i Kanade.

Strmoglav pad

Što se tiče Bosne i Hercegovine, nije tajna da je situacija katastrofalna, no ono što zabrinjava je to da je iz mjeseca u mjesec sve gora. Uporedili smo tako podatke za januar i juli i uočili smo strmoglav pad.

Početkom godine Sarajevo je bilo na 1488. poziciji, a u julu su nazadovali na 1677. Nije sigurno u tome ništa pomogla ni saga oko izbora rektora Tarika Zaimovića, gdje je Inspekcija utvrdila da njegov izbor nije bio u skladu s procedurama, a Sud donio privremenu mjeru da on može obnašati tu dužnost do okončanja postupka. Vlada KS se u svemu pravila nijema, jer je vjerovatno sve bio dio neke unutarstranačke raspodjele.

I umjesto da se profesori bave naučnim radom u jednom trenutku su morali strahovati i da li će dobiti plaće, jer nadležni nisu bili sigurni da li ih osporeni rektor može potpisati. Nije Univerzitetu sigurno pomoglo ni to što je resorna ministrica provela jedan period na robiji, a sada iako je puštena na slobodu ne obnaša svoje dužnosti.

Strmoglav pad doživio je i Univerzitet u Banjoj Luci. U januaru su bili rangirani na 2751 mjesto, a sada su 3221.

Unutarstranačka prepucavanja

Za skoro hiljadu mjesta, za svega sedam mjeseci je pao Univerzitet u Tuzli. Početkom godine su zauzimali 3200 poziciju, a sada su 4118.

Unutarstranačka prepucavanja vlasti u Zenici strovalila su univerzitet iz ovog grada sa 5743 pozicije na 5968.

Ubjedljivo najveću katastrofu je doživio Univerzitet u Istočnom Sarajevu koji se u januaru nalazio na, za naše uslove, pristojnom 2699. mjestu, a sada su 6215.

Oba mostarska univerziteta se također ne mogu pohvaliti ovim rangiranjem. Sveučilište u Mostaru je palo sa 4156 na 4966 mjesto, a Univerzitet Džemal Bijedić je još gori. Oni su sa 6533 pozicije se našli na 8760.

Ništa bolje situacija nije ni sa Krajinom, pa je Univerzitet u Bihaću u januaru bio 6084., a sada zauzimaju 6657 poziciju.