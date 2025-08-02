Stanivuković o presudi Dodiku: Proces je politički i montiran

Nakon potvrđene prvostepene presude protiv predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika, predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković kazao je da je sudski postupak protiv Dodika montiran.

- Ruka koja nema podršku naroda i legitimitet ukida i poništava instituciju predsjednika Republike Srpske. Oni koji se raduju ovoj presudi, sa bilo koje, nacionalne ili političke, strane, raduju se svojoj zemlji i državi bez suvereniteta, pretvorenoj u jasnu koloniju - da li Njemačke, Evrope, Amerike ili bilo koga drugog, manje je važno. Danas, u Evropi i svijetu, gotovo da nema zemlje u kojoj neko sa strane, bez izborne volje i podrške naroda, može donositi odluke koje imaju zakonsku snagu. Ako to postoji - to nije država, to je kolonija – poručio je Stanivuković.

Također, rekao je kako se Dodik nije trebao odazivati sudu. Ističe da i prije više od jednog vijeka, ovdje su stranci postavljali upravitelje, od Benjamina Kalaja pa do danas, koji su, mimo naroda i bez volje naroda, odlučivali o njima i njihovoj sudbini.

- Zar ova vremena apsolutno ne podsjećaju na to? Zar nisu isto to? Zar se ne trebamo izboriti za drugačije? Proces protiv predsjednika RS je politički i montiran. Od prvog dana govorim da se nije trebalo odazivati sudu i tužilaštvu, jer se time daje legitimitet nelegalnom procesu. Milorad Dodik treba da ode sa vlasti - narodnom voljom i na izborima, a ne na ovaj način. Princip mora biti iznad ličnog odnosa prema bilo kome. Ovakav potez vodi nas u još jednu duboku političku krizu – poručio je.

Na kraju, ponovio je kako PDP neće učestvovati na prijevremenim izborima.

- PDP je, prije izricanja presude i ne znajući njen ishod, donio odluku da ne treba učestvovati u prijevremenim izborima. Time smo poslali jasnu poruku da ne čekamo ničiji politički pad kako bismo dočekali našu političku priliku. Ako je presuda osuđujuća, kakva jeste - pripremom za redovne izbore unaprijed izbjegavamo krizu u koju se sada, nažalost, neminovno ulazi - zaključio je Draško Stanivuković.