Stanivuković o presudi Dodiku: Proces je politički i montiran

Oni koji se raduju ovoj presudi, sa bilo koje, nacionalne ili političke, strane, raduju se svojoj zemlji i državi bez suvereniteta, kaže Stanivuković

A. O.

2.8.2025

Nakon potvrđene prvostepene presude protiv predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika, predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković kazao je da je sudski postupak protiv Dodika montiran.

- Ruka koja nema podršku naroda i legitimitet ukida i poništava instituciju predsjednika Republike Srpske. Oni koji se raduju ovoj presudi, sa bilo koje, nacionalne ili političke, strane, raduju se svojoj zemlji i državi bez suvereniteta, pretvorenoj u jasnu koloniju - da li Njemačke, Evrope, Amerike ili bilo koga drugog, manje je važno. Danas, u Evropi i svijetu, gotovo da nema zemlje u kojoj neko sa strane, bez izborne volje i podrške naroda, može donositi odluke koje imaju zakonsku snagu. Ako to postoji - to nije država, to je kolonija – poručio je Stanivuković.

Također, rekao je kako se Dodik nije trebao odazivati sudu. Ističe da i prije više od jednog vijeka, ovdje su stranci postavljali upravitelje, od Benjamina Kalaja pa do danas, koji su, mimo naroda i bez volje naroda, odlučivali o njima i njihovoj sudbini.

- Zar ova vremena apsolutno ne podsjećaju na to? Zar nisu isto to? Zar se ne trebamo izboriti za drugačije? Proces protiv predsjednika RS je politički i montiran. Od prvog dana govorim da se nije trebalo odazivati sudu i tužilaštvu, jer se time daje legitimitet nelegalnom procesu. Milorad Dodik treba da ode sa vlasti - narodnom voljom i na izborima, a ne na ovaj način. Princip mora biti iznad ličnog odnosa prema bilo kome. Ovakav potez vodi nas u još jednu duboku političku krizu – poručio je.

Na kraju, ponovio je kako PDP neće učestvovati na prijevremenim izborima.

- PDP je, prije izricanja presude i ne znajući njen ishod, donio odluku da ne treba učestvovati u prijevremenim izborima. Time smo poslali jasnu poruku da ne čekamo ničiji politički pad kako bismo dočekali našu političku priliku. Ako je presuda osuđujuća, kakva jeste - pripremom za redovne izbore unaprijed izbjegavamo krizu u koju se sada, nažalost, neminovno ulazi - zaključio je Draško Stanivuković.

# PRESUDA
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# MILORAD DODIK
