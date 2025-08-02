GRAĐANI SE PREPALI

Jak zemljotres u BiH: "Šest sekundi, sve se trese u kući"

Potres u BiH. Platforma X

A. I.

2.8.2025

Bosnu i Hercegovinu danas je oko 12:08 sati pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Rihterovoj skali, prema informacijama koje je objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema posljednjim podacima, epicentar današnjeg zemljotresa bio je u Hercegovini, tačnije oko 20 kilometara jugozapadno od Mostara i 13 kilometara sjeverno od Ljubuškog.

Potres se dogodio na dubini od približno sedam kilometara, a osjetio se širom Hercegovine.

Građani iz Čapljine, Čitluka, Širokog Brijega i drugih hercegovačkih gradova saopćili su putem EMSC platforme da su osjetili snažno podrhtavanje tla.

Među komentarima koji su pristigli izdvajaju se:

"Zatreslo je jako"; "Bio je kratak, ali snažan"; "Dobro je zatresao"; "Kuća se tresla punih šest sekundi"; "Sve se micalo"; "Šest sekundi, sve se trese u kući".

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti. 

