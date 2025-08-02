Hasanović se oprostio od stradale doktorice Softić: Teška i bolna vijest o njenoj preranoj smrti duboko je potresla cijelu zdravstvenu zajednicu

Članovi porodice, prijatelji i radne kolege iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo danas su se oprostili od dr. Aide Softić, koja je stradala u nesreći na magistralnom putu Sarajevo - Foča.

Od mlade doktorice oprostio se i kantonalni ministar zdravstva Enis Hasanović.

- Danas smo na vječni počinak ispratili našu mladu doktoricu Aida Softić, uposlenicu Hitne pomoći Kantona Sarajevo, koja nas je iznenada napustila. Teška i bolna vijest o njenoj preranoj smrti duboko je potresla cijelu zdravstvenu zajednicu, kolege iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, njene prijatelje i porodicu. Svojim znanjem, dobrotom i predanošću svakodnevno je spašavala živote drugih, a danas smo je, preplavljeni tugom i nevjericom, ispratili na dženazu – naveo je ministar.