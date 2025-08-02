POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

Tuga do neba: Klanjana dženaza doktorici Aidi Softić koja je poginula u nesreći kod Foče

Iza Aide ostaje uspomena na predanu doktoricu i čovjeka koji je svakodnevno živio svoj poziv u službi drugih

Klanjana dženaza doktorici Aidi Softić. Faktor.ba

A. H. K.

2.8.2025

Na Gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu danas je klanjana dženaza i obavljen ukop 33-godišnje doktorice Aide Softić, koja je tragično stradala 30. jula u mjestu Sijeračke stijene kod Foče.

Na dženazu su se, uz porodicu i prijatelje, okupili i brojni građani, kao i kolege iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, gdje je Aida radila. Na posljednji ispraćaj došli su i službenim vozilima Hitne pomoći, odajući joj počast u tišini i bolu.

Kolektiv Zavoda se od nje oprostio riječima:

– Pamtit ćemo Aidu po njenom vedrom duhu, profesionalizmu i nesebičnoj posvećenosti radu i pacijentima. Odlazak naše kolegice ostavlja veliku prazninu u našim srcima i timu, ali i trajnu uspomenu na divnu osobu s kojom smo imali čast dijeliti svakodnevne izazove i humanost našeg poziva. Neka joj dragi Allah podari vječni rahmet i najljepše mjesto u Džennetu.

Iza Aide ostaje uspomena na predanu doktoricu i čovjeka koji je svakodnevno živio svoj poziv u službi drugih.

# ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
# SARAJEVO
# BIH
