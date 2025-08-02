Dodik se zahvalio Vučiću: Srbija je uvijek privržena RS, a nikada nije učinila ništa protiv BiH

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik oglasio se na X-u nakon obraćanja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je izjavio da Srbija ne prihvata presudu Suda BiH u predmetu protiv Dodika.
- Zahvaljujem predsjedniku Aleksandru Vučiću i članovima Savjeta za nacionalnu bezbjednost na neprihvatanju i osudi političke presude koju je donio neustavni Sud BiH – naveo je Dodik.
Poručio je kako je Srbija uvijek bila privržena RS, a nikada nije učinila ništa protiv BiH.
- I sada, Srbija kao ozbiljna država, potpisnica i garant Dejtonskog sporazuma, je odlično razumjela da je cijeli postupak bio politička farsa usmjerena na odbranu lažnog visokog predstavnika i da predstavlja nedemokratski i anticivilizacijski čin. Pokazalo se još jednom da kada je važno za RS, ona u predsjedniku Vučiću ima iskrenog prijatelja, odgovornog prema narodu, principijelnog i odlučnog da zaštiti nacionalne interese – zaključio je Dodik.
Podsjetimo, Vučić je nakon današnje sjednice izjavio da se oštro osuđuje presuda Dodiku, kojom mu je izrečena jednogodišnja kazna zatvora i zabrana bavljenja politikom, a zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta).