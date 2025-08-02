Bećirović o presudi Dodiku: U demokratskom društvu ne postoje nedodirljivi

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović oglasio se povodom donošenja drugostepene presude Apelacionog vijeća Suda BiH u predmetu protiv Milorada Dodika. U svojoj izjavi za medije rekao je :

- Bosna i Hercegovina je demokratska, pravna, nezavisna i suverena država, u kojoj svi građani moraju biti jednaki pred zakonom. Temeljna obaveza je poštivanje načela vladavine prava i presuda nezavisnih pravosudnih institucija, uključujući i drugostepenu presudu Suda BiH, kojom je Miloradu Dodiku potvrđena prvostepena presuda. O pravosnažnim presudama nezavisnih pravosudnih institucija ne smije biti rasprave, one se moraju provoditi.

Snažna poruka

Drugostepenom presudom Miloradu Dodiku, državne pravosudne institucije potvrdile su važnost nezavisnog i profesionalnog djelovanja i poslale jasnu poruku da niko nije iznad zakona. Presuda predstavlja važnu pravnu barijeru onima koji su naivno vjerovali da se država može destruirati bez posljedica.

Presuda je snažna poruka da, bez obzira na poluge vlasti kojima raspolažu, u demokratskom društvu ne postoje nedodirljivi. Mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini ne smiju zavisiti od jednog pojedinca, bez obzira na to koju funkciju on obnaša.

Ugrožavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ignoriranje odluka Ustavnog suda BiH i osporavanje autoriteta međunarodnih institucija je apsolutno neprihvatljiv pristup. Nijedan pojedinac nema pravo dovoditi u pitanje temeljne vrijednosti demokratije i vladavine prava, kao i potkopavati autoritet institucija koje garantiraju zaštitu ustavnog poretka.

Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju državu u kojoj se zakoni ne primjenjuju selektivno, u kojoj niko nije iznad pravnog poretka i u kojoj se gradi društvo utemeljeno na jednakosti, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Samo takva država može biti sposobna odgovoriti na savremene izazove, štititi interese svih svojih građana i napredovati prema evropskim i evroatlantskim integracijama.

Punopravna članica

U kontekstu evropskih integracija, svi politički akteri unutar Bosne i Hercegovine, kao i pojedini akteri iz susjedstva, obavezni su djelovati u skladu s principima institucionalnog integriteta i nezavisnosti pravosudnih organa. Osporavanje pravosnažnih sudskih odluka od strane predsjednika Republike Srbije predstavlja flagrantno kršenje osnovnih normi međunarodnog i domaćeg prava i potpuno odstupanje od evropskih normi i standarda.

Bosna i Hercegovina je punopravna članica Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope, OSCE-a i brojnih drugih međunarodnih organizacija, te država koja je pred ulaskom u punopravno članstvo u EU i NATO. Aktuelni predsjednik susjedne Republike Srbije nema pravo da se miješa u unutrašnje poslove nezavisne, suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

O zabrani miješanje jedne ili više država u unutrašnje ili vanjske poslove drugih država, govore, između ostalog, i sljedeći akti: Povelja UN-a; Deklaracija o nedopustivosti miješanja u unutrašnje poslove država i zaštiti njihove nezavisnosti i suverenosti; Deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji između država u skladu s Poveljom UN-a; Završni akt helsinške Konferencije o sigurnosti i saradnji u Evropi i Deklaracija o nedopustivosti intervencije i miješanja u unutrašnje poslove država. Republika Srbija se na sve ovo dodatno obavezala potpisivanjem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Međusobno poštovanje

Aktuelni predsjednik Republike Srbije spominje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ponovo namjerno izbjegava riječ suverenitet. Zbog toga ga još jednom podsjećam da su Bosna i Hercegovina i Republika Srbija suverene i pravno jednake države. U Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, član 10, jasno piše: 'Savezna Republika Jugoslavija i Republika Bosna i Hercegovina priznaju jedna drugu kao suverene nezavisne države unutar njihovih međunarodno priznatih granica'. Predsjednik Srbije nije nadležan da mijenja i iskrivljuje Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, koji su potpisale Republika Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Jugoslavija (pravni sljedbenik Republika Srbija) i Republika Hrvatska, a koji su svojim potpisima svjedočile najveće svjetske sile kao svjedoci Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, Republika Srbija nije garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, već potpisnik.

Na kraju, Bećirović je pozvao predsjednika Republike Srbije da poštuje Dejtonski mirovni sporazum, međunarodno pravo i otvori prostor stabilizaciji prilika u regiji.

- Budućnost Bosne i Hercegovine i Republike Srbije treba biti u međusobnom poštovanju i saradnji jer je to istinski interes građana ove dvije države - poručio je Bećirović.