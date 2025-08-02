Kavazović u posjeti Bosanskoj Krupi: Grad vjere, tradicije i zajedničkog života

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović boravio je danas u službenoj posjeti Bosanskoj Krupi, gdje ga je u zgradi Gradske uprave primio gradonačelnik Armin Halitović. U delegaciji su bili i muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić te drugi predstavnici Islamske zajednice.

Projekat izgradnje

U fokusu razgovora bio je projekt izgradnje nove zgrade Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa, kao i svečano otvorenje novoizgrađene džamije u naselju Dijelovi u Jezerskom. Razgovarano je i o temama – od jačanja kulturno-vjerskog identiteta, preko saradnje sa lokalnom zajednicom, do razvoja grada.

Reisu-l-ulema Kavazović podsjetio je na stradanje Bosanske Krupe tokom rata, ali i na izvanredan napredak koji je taj grad ostvario u poslijeratnim godinama.

- Ovaj grad je bio porušen. Bio sam ovdje 1996. ili 1997. godine i znam koliko je Bosanska Krupa bila pogođena tragedijom, kao i mnogi drugi gradovi u BiH. Ali danas, kada prođem ovim gradom, vidim da ste se izborili s vremenom i izazovima – i drago mi je da to vidim. - kazao je reis Kavazović, naglasivši važnost istrajnosti i predanosti lokalne zajednice.

Historijska važnost

Poseban akcenat tokom susreta stavljen je na historijsku važnost Bosanske Krupe, kao rodnog mjesta reisa Džemaludina Čauševića, jednog od najznačajnijih reformatora u povijesti Islamske zajednice. Razgovarano je i o planiranom projektu očuvanja i valorizacije njegove rodne kuće, uz ambiciju da se formira muzejska postavka koja bi svjedočila o njegovom naslijeđu.

- Naš narod vam je povjerio ono najvažnije da čuvate i vratite kada to bude zatrebalo. Radujem se što vidim da ste vrijedni, da imate viziju, i što znate voditi - poručio je reisu-l-ulema, zahvalivši gradonačelniku na prijemu i saradnji.

Gradonačelnik Halitović je izrazio zahvalnost na posjeti i podršci Islamske zajednice Bosanskoj Krupi.

- Imali smo hrabrosti, znanja i odlučnosti. Od jednog od najporušenijih gradova, stvorili smo prostor za rad i razvoj. Zajedničkim naporima, od kraja rata do danas, napravili smo sve što danas vidite. Znamo šta želimo i to ćemo ostvariti - kazao je Halitović

Muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić istakao je simbolički značaj posjete reisu-l-uleme: "Kada reis dolazi u neki grad, to je velika čast. A Bosanska Krupa ima tu čast. Ovo je već grad reisa. Drago nam je što možemo spojiti prošlost – reisa Džemaludina Čauševića, i sadašnjost – reisa Huseina ef. Kavazovića."

Poštovanje različitosti

Kavazović je tokom susreta posebno naglasio važnost njegovanja duha zajedničkog života i poštovanja različitosti koje su temelj bosanskohercegovačkog društva.

- Naša zemlja je hiljadu godina multietnična i moramo razvijati zajednički život, međuljudske odnose, brinuti o cijelom društvu i njegovom okruženju. Islamska zajednica će uvijek dati podršku onome što je korisno i dobro za društvo - istakao je Kavazović.

Današnja posjeta završena je svečanim otvorenjem novoizgrađene džamije u Jezerskom, što je, prema riječima muftije Kudića, primjer duhovne i građanske obnove, te snažan znak oporavka i povratka života u taj kraj.