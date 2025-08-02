Novi zamjenik šefa policije u HNK za "Avaz": To je za mene veliki izazov

Samir Mirvić novi je zamjenik komesara policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Njegovo imenovanje je, na prijedlog Nezavisnog odbora za izbor i reviziju potvrđeno na sjednici Kantonalne vlade održanoj 1. avgusta, a nakon što je prethodno prihvaćeno rješenje o razrješenju dužnosti Mirsada Subašića, koji je bio na toj poziciji.

Mirvić iza sebe ima gotovo 30-godišnje bogato iskustvo u radu brojnih policijskih agencija, od Ministarstva unutrašnjih poslova F BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) do Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) u BiH.

Ovaj profesor sporta i tjelesnog odgoja iz Sarajeva, u činu glavnog inspektora, u Mostar i u Hercegovačko-neretvanski kanton dolazi s pozicije pomoćnika direktora u Sektoru za osiguranje VIP osoba i objekata.

Zamjenik komesara

- S obzirom na to da ću dužnost zamjenika policijskog komesara preuzeti u ponedjeljak, mogu samo reći da to za mene predstavlja veliki izazov u svakom smislu. Dolazim u jednu novu policijsku strukturu, ali ću nastojati da se što prije upoznam sa svim zadacima i poslovima koji će mi biti povjereni i iskreno se nadam da će se svi procesi odvijati uspješno - kazao je Mirvić u svojoj prvoj izjavi nakon imenovanja.

Njega šira javnost pamti po činu o kojem je brujao region, kada je u decembru 2021.godine u Petrinji u Hrvatskoj koja je tada bila razrušena nakon potresa iz blata digao zastavu susjedne države.

Mirvića smo podsjetili na taj događaj, a kako nam je rekao, sve se odigralo spontano.

- Bili smo u obilasku grada s kolegama iz tamošnjih policijskih stanica koji su nam, zapravo, pokazivali razmjere razaranja usljed zemljotresa i u jednom momentu sam vidio tu zastavu, nakon čega sam je podigao. Jednostavno, smatrao sam da tako trebam uraditi- prisjetio se Mirvić.

On je, inače, bio jedini kandidat za zamjenika šefa policije u HNK. Institut zamjenika komesara u HNK uveden je sredinom juna 2022.godine, a prema tadašnjim zakonskim rješenjima, komesar i njegov zamjenik ne mogu biti iz reda istog naroda.

Aktuelni policijski komesar u HNK, podsjetimo, je Robert Perić kojem mandat ističe u oktobru naredne godine.

Skupštinski zastupnici u HNK su u protekli četvrtak usvojili nove izmjene i dopune Zakona u unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima. Ocijenjeno je da se novim izmjenama želi poboljšati rad MUP-a, a ministar, Marijo Marić je bio mišljenja da se radi o revolucionarnom potezu, jer se MUP, kazao je, suočava s posljedicama višegodišnjeg nepostojanja policijskog komesara u prethodnom periodu.

Trajanje mandata

- Na ovaj način uvodimo izmjenu koja ide uz trajanje mandata od četiri godine i mogućnost ponovnog reizbora, ali uvodimo i mehanizam, izuzetno, da ako ne dođe do imenovanja komesara i njegovog zamjenika, osobe koje su trenutno na poziciji nastavljaju obavljati ovu funkciju do imenovanja - kazao je Marić.

Novim zakonskim rješenjima, između ostalog, snižena je dobna granica za prijem policijskih službenika u početnom činu, s 27 na 30 godina.

Među izmjenama je i vanredna dodjelu činova, koja je do sada bila otežana. Tako je predviđeno da Vlada HNK, na prijedlog ministra, može donijeti podzakonski akt kojim će se detaljnije definisati postupak i uslovi za činovanje.