Izetbegović: Vučić pokušava pobunu građana širom Srbije pretvoriti u međunacionalni sukob

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da pokušaj režima Aleksandra Vučića da probleme koje ima s protestima širom Srbije iskoristi za represiju nad Bošnjacima Sandžaka i pretvori ih u međunacionalne sukobe, je opasan hod po ivici koji može imati nesagledive posljedice u cijelom regionu.

- Srbijanski mediji pod kontrolom vlasti preplavljeni su napadima na Bošnjake, po propagandnoj matrici kojoj smo svjedočili 90-ih godina prošlog stoljeća. Zvaničnici Srbije vrijeđaju muslimane i islam, u čemu je posljednjih dana prednjačila predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, jedna od najbližih Vučićevih saradnica.

Takav pristup ne može donijeti nikome dobro. Kao ni pristup u kojem se pokušava uspostaviti dominacija i ostvarivanje velikodržavnih političkih ciljeva. Zato srbijanske vlasti pozivam da deeskaliraju situaciju u Novom Pazaru, ali i da općenito promijene odnos prema Bošnjacima i Bosni i Hercegovini. Mir i stabilnost koji donose napredak, mogu se graditi isključivo na istini, ravnopravnom odnosu i međusobnom poštivanju naših država i naroda.

Naša braća sa Sandžaka su neodvojivi dio bošnjačkog naroda, i uvijek ćemo biti uz njih. Bošnjacima Sandžaka čestitam na odlučnosti i istrajnosti u odbrani vlastite slobode, dostojanstva i nacionalnih prava. Pozdravljam zrele i odmjerene reakcije bošnjačkih institucija na Sandžaku, prije svih Bošnjačkog nacionalnog vijeća i Mešihata islamske zajednice Sandžaka. Nadam se da će i kod srbijanskih vlasti prevladati razum - poručio je Izetbegović.