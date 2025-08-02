Ovo su zaključci Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije: Šest njih se tiče presude Dodiku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije se obratio javnosti nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, poručivši da Srbija ne priznaje pravosnažnu presudu predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Podsjetimo, Apelaciono vijeće Suda BiH dan ranije je potvrdilo presudu predsjedniku Republike Srpske kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

"Verbalni delikt"

Nakon toga, objavljeni su i zaključci Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije, u kojima se oštro osuđuje odluka Suda BiH. U dokumentu se navodi da je riječ o presudi izrečenoj zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, a koja je okarakterisana kao "političko krivično djelo verbalnog delikta".

U nastavku prenosimo zaključke:

Tačka 1. Ove odluke sudova BiH, iako izrečene u 21. vijeku, su nedemokratske, anticivilizacijske i nemoralne, duboko protivpravne, suprotstavljene osnovnim demokratskim principima i načelima, od prava na slobodu izražavanja do prava poštovanja narodnog izbora i narodnog suvereniteta i legitimiteta narodnih odluka, ali i u suprotnosti sa ustavnim uređenjem BiH, zasnovanom na Dejtonskom sporazumu i predstavljaju ozbiljan politički udar na srpski narod u BiH kao i Dejtonski sporazum. Stoga, "Republika Srbija ne prihvata pomenutu odluku suda BiH, a ujedno ove presude predstavljaju i bezbednosno destabilizujući faktor."

Tačka 2. U vezi sa tačkom 1 ovog zaključka, Savjet za nacionalnu bezbjednost konstatuje da je politička i bezbjednosna situacija u regionu ozbiljno narušena sa tendencijom daljeg pogoršanja i izazivanja međuetničkih sukoba direktno usmjerenih protiv srpskog naroda i poziva sve aktere u regionu na smirenost i racionalno sagledavanje stvari.

Tačka 3. Savjet podvlači da ovakvi akti narušavaju ustavni poredak BiH i RS uz postavljanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavaju stabilnost, povjerenje u institucije kao i demokratski karakter unutrašnjih političkih odnosa s obzirom da se direktno dovodi u pitanje poštovanje demokratski izražene volje građana RS u izboru svog rukovodstva.

"Van međunarodnog prava"

Tačka 4. Republika Srbija kao potpisnik Garancija Dejtonskog sporazuma nastavit će da insistira na njegovom punom poštovanju i odbacivat će svaku praksu nametanja odluka van međunarodnog prava.

Tačka 5. Savjet potvrđuje da će u vezi sa navedenim primarni cilj diplomatskih i pravnih aktivnosti Srbije biti očuvanje RS u skladu sa Dejtonskim sporazumom, uz snažnu i kontinuiranu kampanju u međunarodnim organizacijama i prema najvažnijim partnerima.

Tačka 6. Srbija će, u skladu sa našim ustavom i Dejtonskim sporazumom, iskoristiti sva diplomatska, politička i pravna sredstva koja su joj na raspolaganju da pruži podršku RS i njenim legalnim i legitimnim predstavnicima", navodi se u zaključcima.