Jako nevrijeme zadesilo bh. grad: Padao led veličine jajeta

Iznenadno nevrijeme pogodilo je Kotor Varoš u poslijepodnevnim satima, a mještani su ostali zatečeni pojavom grada koji je intenzivno padao punih deset minuta.





Već sutra se u BiH očekuju kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno je moguća i pojava grada.

U jutarnjim satima će, prema prognozama, biti pretežno sunčano s prolaznom oblačnošću, naročito u Krajini.

No, poslijepodne donosi umjeren razvoj oblačnosti koji bi mogao rezultirati novim pljuskovima.