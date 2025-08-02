Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HEUTE

Austrijski list: Dodik je pokušao poništiti odluke Šmita, pa je osuđen na zatvorsku kaznu

Pojašnjavaju da funkciju visokog predstavnika obnaša bivši njemački ministar poljoprivrede

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

2.8.2025

Apelaciono odjeljenje  Suda BiH potvrdilo je kaznu zatvora za predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika. Žalba nije moguća.

O svemu tome je pisao i ugledni austrijski medij Heute, čiji tekst prenosimo u nastavku.

- Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, prema presudi Apelacionog suda, mora izdržati kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Ova presuda protiv Dodika potvrđena je u petak od strane Apelacionog suda u Bosni.

Zbog nepoštivanja odluka Visokog predstavnika Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu, Dodik mora provesti godinu dana u zatvoru i šest godina mu je zabranjeno obavljanje bilo koje političke funkcije. "Protiv ove odluke žalba nije moguća", saopćio je sud u Sarajevu.

U julu prošle godine, Dodik je kao predsjednik Republike Srpske stavio van snage dvije odluke koje su zabranjivale primjenu odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice. Funkciju visokog predstavnika obnaša bivši njemački ministar poljoprivrede Kristijan Šmit.

Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina je podijeljena na entitet Republiku Srpsku, u kojoj većinski žive bosanski Srbi, i na hrvatsko-muslimansku Federaciju Bosne i Hercegovine. Dva poluautonomna entiteta povezana su slabom centralnom vlašću - piše Heute.

# HEUTE
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.