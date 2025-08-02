Kilometarske kolone: Velike gužve na više graničnih prijelaza na sjeveru i jugu zemlje

Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, svakodnevno bilježimo duge kolone vozila prema jugu naše zemlje, kao i pojačanom intezitetu saobraćaja na većini graničnih prelaza.

Duga su zadržavanja na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima: Novi Grad, Kostajnica, Brod, Orašje i Bijača. Duga zadržavanja bilježimo i na graničnim prelazima: Deleuša, Zupci, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška (oba smjera). Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Izdvajamo putne pravce: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Bosanski Petrovac-Bihać-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac. Molimo vas da smanjite brzinu, držite veći razmak i budite spremni na naglo kočenje

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).