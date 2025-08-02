Bio s njom u vozilu: Povrijeđeni otac Omer došao na dženazu kćerki Aidi

U Sarajevu, na gradskom groblju Vlakovo, 2. augusta 2025. godine klanjana je dženaza doktorici Aidi Softić (33), koja je tragično stradala u saobraćajnoj nesreći. Tehvid je istovremeno proučen u džamiji Bačićko Polje na Stupu.

Brojni građani Sarajeva, zajedno s članovima porodice, prijateljima i radnim kolegama, okupili su se kako bi se oprostili od Aide. Njena smrt duboko je potresla cijelu zajednicu.

Aida je poginula kada se na vozilo u kojem se nalazila s ocem Omerom srušio kamen na magistralnom putu Foča – Sarajevo, u blizini Miljevine. U nesreći je i njen otac teško povrijeđen.

Bila je uposlenica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, gdje je ostavila dubok trag među kolegama i pacijentima, zahvaljujući svom profesionalizmu, predanosti i toplom ljudskom pristupu.

Iza Aide su ostali otac Omer, sestra Amela, amidža, dajdža, tetke, brojne kolege, rodbina i prijatelji koji tuguju zbog njenog odlaska.

Kolektiv Zavoda za hitnu medicinsku pomoć ranije se oprostio od svoje kolegice:

– Pamtit ćemo Aidu po njenom vedrom duhu, profesionalizmu i nesebičnoj posvećenosti radu i pacijentima. Odlazak naše kolegice ostavlja veliku prazninu u našim srcima i timu, ali i trajnu uspomenu na divnu osobu s kojom smo imali čast dijeliti svakodnevne izazove i humanost našeg poziva. Neka joj dragi Allah podari vječni rahmet i najljepše mjesto u Džennetu – poručili su.