Uposlenici Hitne pomoći u koloni vozila došli na dženazu kolegici Aidi Softić: Oprostili se od doktorice koja je stradala kod Foče

Zaposlenici Hitne pomoći Sarajevo oprostili su se od svoje 33-godišnje kolegice, doktorice Aide Softić, koja je tragično stradala početkom sedmice kada je na automobil u kojem je bila suvozačica pala stijena na putu Sarajevo – Foča.

U znak poštovanja, kolona vozila Hitne pomoći ispratila je svoju kolegicu od prostorija ustanove do groblja Vlakovo, gdje je klanjana dženaza i gdje je Aida ukopana.

– Danas Sarajevo u tišini prati kolonu kardiomobila, koja prolazi gradskim ulicama, ispraćajući našu dragu kolegicu, dr. Aidu Softić, na njenom posljednjem putovanju. Odlazi osoba koja je svojom stručnošću i predanošću ostavila dubok trag među pacijentima, kolegama i svima koji su je poznavali – poručili su iz kolektiva.

Kolege su je opisale kao tihu snagu i oslonac u najtežim trenucima.

– U njenoj crvenoj uniformi živjele su hrabrost, odgovornost i istinska ljudskost. Dok kolona prolazi poznatim ulicama, osjećamo bol, ali i zahvalnost što smo imali čast dijeliti put s nekim ko je svoj poziv nosio srcem. Ime drage Aide živjet će u svakom zvuku sirene, u tišini dežurstava, u svakom pogledu kolege na terenu. Ostat će s nama kao primjer prisustva koje ne blijedi – navodi se u oproštajnoj poruci.