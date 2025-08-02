Greta Tunberg u Sarajevu čitala imena ubijene djece u Gazi: Nosila Cvijet Srebrenice

Poznata klimatska i društvena aktivistica Greta Tunberg danas je učestvovala na protestu u Sarajevu, organizovanom kao izraz solidarnosti sa civilima u Pojasu Gaze. Tokom protesta, Greta je zajedno s građanima Sarajeva i lokalnim aktivistima javno čitala imena djece ubijene u Gazi, ukazujući na razmjere stradanja i važnost međunarodne pažnje.

Tom prilikom je nosila "Cvijet Srebrenice", kao i cvijet sa zastavom Palestine.

Greta je u Bosnu i Hercegovinu stigla nakon posjete Beogradu, u okviru svoje regionalne turneje tokom koje želi pružiti podršku lokalnim borbama za pravdu, slobodu, borbu protiv korupcije i zaštitu prirode. U protekloj sedmici boravila je i u Sjevernoj Makedoniji, Albaniji, na Kosovu i u Crnoj Gori.

Široj javnosti Tunberg je poznata kao glasna zagovornica borbe protiv klimatskih promjena, koja od svjetskih vlada zahtijeva odlučne mjere kako bi se spriječile katastrofalne posljedice po planetu. Osim toga, poznata je i kao propalestinska aktivistica.

Nedavno je bila deportovana iz Izraela nakon što je izraelska vojska presrela brod Madleen, koji je nosio humanitarnu pomoć za stanovnike Gaze. Tunberg je bila među 12 putnika na brodu, a incident je izazvao pažnju svjetskih medija i dodatno istaknuo njeno zalaganje za prava Palestinaca.