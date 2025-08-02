PREMIJER RS

Višković: Presuda Dodiku napad na RS, donijet ćemo odluke kojim ćemo zaštiti entitet

Višković kaže da ovo nije prvi put da se RS suočava s izazovima, te poručio da vjeruje kako će i ovu situaciju uspjeti prevazići

Radovan Višković. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

2.8.2025

Premijer Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je da je presuda Miloradu Dodiku još jedan udar na RS, ali da će, kako kaže, entitet iz toga izaći još jači i stabilniji. Smatra da se radi o napadu na instituciju predsjednika RS.

– Ništa neočekivano. Izgleda da je neko zadužen za Bosnu i Hercegovinu. Čim se stišaju tenzije u BiH, neko po diktatu to ponovo stavi u prvi plan. Izgleda da nekome nije stalo da u BiH vladaju mir, suživot i povjerenje – rekao je Višković.

Naglasio je kako Bosna i Hercegovina može imati budućnost samo kroz dogovor, međusobno uvažavanje tri konstitutivna naroda, dva entiteta i njihovih institucija.

– Dodik je predsjednik RS, on je institucija. Kad napadnete instituciju – napadate RS. Štitit ćemo institucije u skladu s Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Molim sve da se uzdržimo od zapaljive retorike. Jednostavno ćemo sjesti hladne glave i mirnih emocija donositi odluke u našim institucijama koje će ići u odbranu RS – dodao je.

Višković kaže da ovo nije prvi put da se RS suočava s izazovima, te poručio da vjeruje kako će i ovu situaciju uspjeti prevazići.

