PONESITE KIŠOBRAN

U BiH danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najavljena i kiša sa grmljavinom

Vjetar u Hercegovini slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Bosni slab sjevernih smjerova

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Anadolija

A. O.

3.8.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Više sunčanog vremena u istočnim područjima Bosne i u Hercegovini.

U većem dijelu Bosne se očekuju lokalno jači pljuskovi, praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar u Hercegovini slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Bosni slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 20 do 26, u istočnim, jugoistočnim područjima Bosne i u Hercegovini do 31 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana, što poslije podne i tokom noći može usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 °C.

