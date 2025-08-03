Putevi u BiH prohodni: Očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama i na graničnim prijelazima

Putevi u Bosni i Hercegovini su prohodni bez značajnih smetnji ili otežanog saobraćaja.

Očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama i na graničnim prijelazima u poslijepodnevnim satima.

- Sve učesnike u saobraćaju molimo da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sigurnost je odgovornost svih učesnika u saobraćaju - kažu iz BIHAMK-a.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ, Olovo-Semizovac i Jablanica-Prozor.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine: Izačić, Velika Kladuša, K.Dubica, Gradina Gradiška i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - navode iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).