Preminuo Emin Švrakić, osnivač i komandant Zelenih beretki: Srcem i dušom živio je za Bosnu i Hercegovinu

Osnivač i komandant Zelenih beretki Emin Švrakić je preminuo. On je bio i jedan od osnivača Hayat TV.

Među istinskim patriotama ostaje praznina koju će biti teško popuniti, piše Hayat. Otišao je čovjek čije ime je sinonim za hrabrost, odbranu i bezuslovnu ljubav prema domovini.

Pokretač odbrane Sarajeva

Emin Švrakić nije bio samo vojnik. On je bio vizionar, lider i istinski patriota. Srcem i dušom živio je za Bosnu i Hercegovinu. U najtežim godinama za našu domovinu, on je prvi prepoznao opasnost i shvatio da se moramo organizovati i braniti. Njegova vizija i odlučnost davale su nadu i snagu, a njegova ideja o organizovanju odbrane postala je spas za Sarajevo i cijelu državu.

Ovo je čovjek kome Sarajevo i cijela Bosna i Hercegovina duguju vječno poštovanje. Cijeli svoj život posvetio je borbi za čast i dostojanstvo naše jedine domovine. Njegovo ime ostat će zapisano zlatnim slovima u historiji, kao ime pokretača odbrane Sarajeva, komandanta koji je mnogima bio uzor. Nevjerovatne stvari koje je učinio za odbranu glavnog grada i države bit će trajno sjećanje na jednog velikog čovjeka.

Rahmetli komandant Emin Švrakić bio je veliki čovjek, sin Bosne i istinski patriota. Nije slučajno što je baš on bio komandant Zelenih beretki u vrijeme kada je bila potrebna takva ličnost – požrtvovan, nesebičan, čestit, otvorenog srca.

Snaga i odlučnost

Njegova mirna narav krila je nevjerovatnu snagu i odlučnost. Švrakić je spreman založiti se za svakoga bez kalkulacija, posebno za svoje saborce, ljude iz stroja koji su branili prvu bosanskohercegovačku kapiju Sarajeva i BiH. Volio je svoje borce i radovao se njihovoj sreći, tugovao zbog njihove tuge.

Kao stub Zelenih beretki, rame uz rame sa Teritorijalnom odbranom, pokazao je kako izgleda nepokolebljiva odbrana domovine. 2. maja, kada je Sarajevo gorjelo, kada su se Stari Grad i Centar krvarili, on i njegovi borci su se suprotstavili vojsci koja je važila za nepobjedivu i slomili joj kičmu.

Zato uloga Emina Švrakića, Zelenih beretki i Teritorijalne odbrane ne smije biti zaboravljena. Bez njihove hrabrosti, priča o slobodi Sarajeva i Bosne i Hercegovine ne bi bila moguća. To su dani kada su heroji šutjeli, a njihova djela govorila za generacije koje dolaze.

Emin Švrakić je bio čovjek koji nije birao lakši put, već onaj pravi, teži, put pravde i borbe. Njegovo ime ne smije ostati u sjeni, jer iz te sjene je osvijetlio čitave generacije. Njegova ostavština je sloboda koju danas uživamo.

Ogroman gubitak

Nakon agresije na BiH, živio je mirno i dostojanstveno, noseći sa sobom uspomene na teške, ali ponosne dane. Njegov odlazak je ogroman gubitak za sve nas.

O detaljima dženaze javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Neka mu je vječni rahmet.