Obilježavanje 30. godišnjice pogibije Izeta Nanića: Za Bužimljane on je više od heroja

Bužim je priveo kraju pripreme za obilježavanje „Slobodarskih dana viteškog grada Bužima“, koji će, tradicionalno, biti održani od 4. do 15. avgusta. Na taj način Bužimljani odaju počast onima koji su svoj život položili za našu slobodu. – U okviru ove manifestacije, planiran je i bogat vjerski program, koji zauzima posebno mjesto jer ima za cilj očuvanje duhovne tradicije i sjećanja na šehide, posebno heroja Izeta Nanića i pripadnike legendarne 505. bužimske brigade – kazao je za Agenciju MINA Mehmed Harčević, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Bužim.

Manifestacija tradicionalno počinje posjetom mezaru generala Izeta Nanića i Muzeju 505. viteške brigade, nakon čega slijedi akšam-namaz te Večer Kur'ana na Trgu Alije Izetbegovića. – Ove godine očekujemo prisustvo brojnih učača Kur'ana, hafiza, kao i izaslanika reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića te bihaćkog muftije Mehmed-ef. Kudića, koji će prenijeti poruku o značaju žrtve, vjere i zajedništva – naglašava Harčević. Gradonačelnik Bužima Mersudin Nanić izjavio je za Agenciju MINA da za Bužimljane 505. viteška brigada nije samo vojna jedinica nego ona predstavlja srce ovog naroda, simbol opstanka i slobode. – Bez nje i Izeta Nanića, ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Svaki projekat koji se realizira, svako dijete koje raste u slobodi – nastavci su onog što su oni započeli – kazao je gradonačelnik. Obilježavanje 30 godina od njegove pogibije, kako je dodao, prisjećanje je puno tuge, ali i ponosa. – Izet Nanić ostaje trajna inspiracija generacijama koje dolaze – da se ne predaju, da vjeruju i da uvijek stoje uz ono što je ispravno – navodi gradonačelnik Nanić. Efendija Harčević, glavni bužimski imam, također, ističe kako se Bužim s pravom ponosi svojim gazijom te kako 30. godišnjica pogibije brigadnog generala Izeta Nanića ima duboko značenje. – Za Bužim, Izet Nanić nije samo vojni lider – on je moralni kompas, primjer čovjeka koji je spojio hrabrost, vjeru i viziju. Njegova ličnost je postala temelj kolektivnog identiteta Bužima. On je utjelovljenje borbe za pravdu, slobodu i dostojanstvo, ali i simbol kako se i u najmračnijim vremenima može ostati čovjek sa čvrstim principima – poručio je Harčević. Osim vjerskog programa, u okviru “Slobodarskih dana viteškog grada Bužima” bit će održane i druge kultuno-sportske aktivnosti. – Kulturni program upotpunit će brojne tribine, izložbe, promocije knjiga, večeri folklora i sevdaha, među kojima se posebno izdvaja promocija knjige "Krvlju ispisana sloboda", autora Hamze Refika Kaukovića. Završnica manifestacije je 15. augusta, kada će biti obilježena 33. godišnjica osnivanja 505. viteške brigade, uz odavanje dužne počasti svim braniocima domovine – naveo je gradonačelnik Nanić. Također, istog dana bit će održana i metodsko-pokazna vježba "Zemljotres 2025", u kojoj će učestvovati Oružane snage BiH, Civilna zaštita, MUP USK, vatrogasne jedinice i druge službe, demonstrirajući spremnost i obučenost za reagovanje u kriznim situacijama.

