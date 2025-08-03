Sudsko vijeće je u drugostepenom predmetu Milorada Dodika bilo jednoglasno – 3:0

U obilju informacija koje su se odjednom pojavile vezano za pravosnažnu presudu Miloradu Dodiku, javnosti skoro da je promaklo pitanje da li je presuda sudskog vijeća bila jednoglasna ili je došlo do preglasavanja.

Naime, ovo je posebno važno jer su pojedini botovi, ali i životno neostvareni političari, javno plasirali dezinformacije da je tobože jedna članica sudskog vijeća „odrađena“ za 500.000 KM i to od strane bošnjačke politike ili čelnika sigurnosnih institucija.

Međutim, tročlano sudsko vijeće donijelo je jednoglasnu odluku da potvrđuje prvostepenu presudu i to znači da rezultat nije bio 2:1 već 3:0.

Ova odluka je važna i zbog toga što nema mrlje ni u prvostepenoj, niti na drugostepenoj presudi kako se to dogodilo u slučaju bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića, kada je sudac Branko Perić glasao protiv i čak objavio svoje mišljenje.

Uz to pokazalo se koliko je žalostan nivo pojedinih botova i, što je još gore, neodgovornih političara koji su od presude Dodika probali da naprave svoju predizbornu kampanju i podizanje potpuno posrnulog rejtinga kod glasača, varajući narod da se oni kao nešto pitaju u čistoj pravosudnoj stvari ili da će organizirati demonstracije na koje ni članovi njihovih porodica ne bi došli.

Inače, da podsjetimo javnost, drugostepenu (apelacionu) presudu u predmetu Milorada Dodika protiv žalbe Tužilaštva BiH i odbrane izreklo je Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine, čiji su članovi Amela Huskić (izvjestilac), Vesna Jesenković (predsjedavajuća Vijeća) i Hilmo Vučinić.

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 12. juna 2025. godine, a pismeni otpravak presude dostavljen je stranama 1. avgusta 2025. godine.