Zemaljski muzej BiH odgovorio Dodiku na prozivke o donaciji za Palestinu: Dali mu posebnu ponudu

Nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio kako prodajom publikacija Sarajevske Hagade Zemaljski muzej BiH želi stvoriti animozitet prema Izraelu, oglasili su se i iz ove institucije.

Skrenuli pažnju

Između ostalog, iz Zemaljskog muzeja su pozvali Dodika da posjeti ovu instituciju.

"Sa zadovoljstvom javnosti želimo da skrenemo pažnju na objavu gospodina Milorada Dodika na društvenoj mreži X, vezanu za djelovanje naše institucije, koja je rijedak primjer korektnog i ispravnog navođenja njenog punog imena: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ovu priliku koristimo da pozovemo gospodina M. Dodika da posjeti Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine kako bi se i lično mogao uvjeriti u stanje, brigu o zaštiti i prezentaciji Sarajevske hagade, jevrejskog, ali i kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa ostalih naroda Bosne i Hercegovine, za koje izražava zabrinutost", naveli su iz Zemaljskog muzeja.

Kupovina publikacije

Također, Dodiku su poslali i svojevrsnu ponudu.

"U slučaju da se odluči za kupovinu nekog od izdanja publikacije 'Sarajevska hagada - povijest i umjetnost' Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine se obavezuje da ta sredstva neće usmjeriti za pomoć narodu Palestine, već namijeniti za štampanje drugog izdanja citirane publikacije, s obzirom da je prvo gotovo rasprodato", zaključili su.

Podsjetimo, Dodik je u izjavi na društvenoj mreži X rekao kako odluka Zemaljskog muzeja predstavlja zloupotrebu jevrejske baštine.

"Republika Srpska se odlučno distancira od ovog čina, koji dolazi nedugo nakon zabrane Konferencije evropskih rabina u Sarajevu. To nije izolovan gest, već kontinuitet atmosfere netrpeljivosti prema Jevrejima. Sarajevska Hagada nije sredstvo političkog obračuna - ona je svjedok historije i kulture naroda koji je preživio progon. Korištenje Hagade da bi se simbolički stalo protiv Izraela duboko vrijeđa one koji znaju šta ona znači za Jevreje", rekao je Dodik.