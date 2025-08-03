Kapetan Teo Domuz za "Avaz": Otac mi je rekao da ću uniformu obući samo preko njega mrtvog, i tako je i bilo

- Dosta toga se promijenilo. Sama ova situacija u državi utječe na sve nas koji volimo ovu državu, ali mislimo da možemo doprinijeti na neki drugi način, osim nošenja uniforme. To je takav poziv da nemate dovoljno slobode, ni govora, iznošenja mišljenja jer su uvijek prisutni pritisci, ušutkivanja i slično. Ja sam pogotovo imao pritiska i zbog mog oca. Nisam više vidio svrhu. Odlučio sam da se okrenem svom privatnom životu, poslu, zajedno sa suprugom. Tu smo mi, samo ćemo služiti našem narodu u nekom drugom vidu.

- Ja sam uniformu obukao s devet godina, 1992., moj otac je poginuo 30. jula, a ja sam već 31. jula bio u njegovoj uniformi, s njegovim opasačem, pištoljem, svim obilježjima koja je nosio na sebi. Tad sam je obukao, a 29. jula ove godine sam podnio zahtjev za razduženje iz Oružanih snaga BiH. Ne znam, sve mi je nekako postalo besmisleno, nije to to više. Ja sam se školovao dugo godina da postanem oficir, završio vojnu gimnaziju, četiri godine akademije, četiri godine školu pješadije, godinu radio na svakakvim pozicijama i u vojsci, oružanim snagama. Ja sam zaljubljenik u vojsku i domovinu, ali osjetio sam da ne pripadam više tu.

Obilježena je 33. godišnjica smrti Vašeg oca Čedomira Bate Domuza, održali ste jako emotivan govor, ali ste pritom rekli i da ste skinuli uniformu nakon toliko godina službe. Kako ste donijeli tu odluku?

Kapetan Teo Domuz skinuo je svoju uniformu uoči 33. godišnjice smrti svog oca Čedomira Bate Domuza. Ovaj veliki čovjek i patriota, osim što je služio svojoj domovini otkako je bio dijete, uveseljava i brojne ljude šaljivim snimcima na TikToku, gdje je postao prava zvijezda. Pratioci su se pronašli u njegovom humorističnom prikazu svakodnevice i porodičnih odnosa. On je za „Avaz“ pričao o svojoj porodici, ratu, ali i životnim vrijednostima.

Kako pamtite svog oca?

- Oca pamtim dobro. Dosta njegovog slobodnog vremena sam provodio s njim u ribolovu i lovu, jer je on bio zaljubljenik u takve aktivnosti, druženja s prijateljima, a ja sam uvijek bio s njim. On je bio nekako specifičan sam po sebi. Bio je i milicajac u Jugoslaviji, poslije u MUP-u RBiH, tako je i poginuo, i kada bih ja rekao da ću biti kao on, policajac ili vojnik, on bi mi odgovorio – možeš samo preko mene mrtvog. I tako se i odigralo. Kad je poginuo, ja sam obukao uniformu i moje razduženje je na neki način ostvarenje njegove želje da ne budem u uniformi. Stvarno je bio dobra osoba. Moju sestru i mene je odgajao da ljude dijelimo samo na dobre i loše, nikako drugačije. Nije volio da ga guraju u torove, kao što guraju danas nas. Na predratnom popisu u bivšoj Jugoslavi, on se izjasnio kao Indijanac.

Uvijek je govorio da je odgajan i školovan da progoni kriminalce i šljam i da će na tom putu i poginuti, a to se i ostvarilo. Znao je da neće doživjeti kraj rata i izrazio je želju da bude sahranjen na Brezovači, i to je ispunjeno. Sahranjen je na stotinjak metara od tadašnjih rovova vojske RS.

Vaša majka je ostala udovica, a Vi je često nazivate pravim herojem. Kakvo je tada vrijeme bilo za nju?

- Majka je imala 27 godina kad je ostala udovica. Ja sam dosta razmišljao o tome, s njom nisam pričao jer joj je to sve jako potresno. Usred rata ostala je s dvoje male djece, bez hrane, vode, struje i sad kao roditelj, molim Boga da ne dođem u tu situaciju, kao ni moja djeca. Koliko god je moj otac bio heroj, sve što je ona preživjela i uspjela, nju čini istinskim herojem. Izvela nas je na pravi put i ona je pravi heroj.

Imate četvero djece. Koliko s njima razgovarate o svom ocu, poslu koji ste radili, ratu?

- Moja djeca, kao i sestra i ja, odrastaju s bremenom ovog prezimena, ali ipak su sve dobro prihvatile. Asia je nedavno osvojila prvo mjesto na takmičenju pišući o svom dedi, patriotizmu, domovini. Ponosni su na našu porodicu, ali se ja trudim da ih ne opterećujem svakodnevicom, političkim huktanjima, ratnim pozivanjima i tako dalje, djecu odgajam na način kako je mene moj otac odgajao, da vole svoje, poštuju tuđe, znaju da postoji drugi i drugačiji, ali isto tako da znaju od koga im prijeti opasnost i da nisu naivni, kako im se ne bi desilo ono što je nama, jednostavno da znaju procijeniti ko je dobar, a ko loš.

Na TikToku ste jako popularni, imate jako puno pratitelja, kako ste se uopće odlučili da to radite?

- Ja sam, kao i moj otac, oduvijek volio da se šalim i uvijek sam bio dvorska luda u društvu. Sasvim slučajno sam kod supruge jedne prilike vidio kako izgleda TikTok i, s obzirom na to da sam bio aktivan i na drugim društvenim mrežama ranije, odlučio sam da i ja počnem to sve pratiti kako bih znao šta mi rade djeca. Tako sam snimio prvi video, drugi video, treći video, i shvatio da se svi pronalaze u tim svakodnevnim situacijama, porodičnoj dinamici, punica, veza, snaha i slično. Naravno, sve radim u nekom pozitivnom, finom humoru, i nekako smo uklopili naš svakodnevni život s tim društvenim mrežama i mislim da je to okej.