Makron razgovarao s Vučićem: Stabilnost, jedinstvo i suverenitet BiH jedna od tema

Predsjednik Francuske Emanuel Makron razgovarao s Aleksandrom Vučićem.

- Ponovo sam mu izrazio svoje uvjerenje da je evropska budućnost Srbije njen pravi put, kao i svoju nadu da će napredovati na tom putu reformi i pristupanja, u duhu dijaloga. Razmotrili smo sve aspekte odnosa između Srbije i Francuske i odlučili da dodatno ojačamo našu saradnju - saopćio je Makron na platformi X.

On je naveo da je tema razgovora bila i situacija u regionu, kao i pozicija BiH.

- Istakao sam koliko Francuska pridaje značaj stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, kao i poštovanju vladavine prava. Podsjetio sam na važnost dijaloga između Srbije i Kosova i na naše osuđivanje svih jednostranih poteza koji bi mogli da ga ugroze. Sa zemljama Zapadnog Balkana, Evropa će se ostvariti i prihvatiti svoju sudbinu — u jedinstvu, solidarnosti i odgovornosti - istaknuo je predsjednik Francuske Emanuel Makron.