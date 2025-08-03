Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK FRANCUSKE

Makron razgovarao s Vučićem: Stabilnost, jedinstvo i suverenitet BiH jedna od tema

On je naveo da je tema razgovora bila i situacija u regionu, kao i pozicija BiH

Makron i Vučić. AP Photo/Darko Vojinovic

Al. B.

3.8.2025

Predsjednik Francuske Emanuel Makron razgovarao s Aleksandrom Vučićem.

- Ponovo sam mu izrazio svoje uvjerenje da je evropska budućnost Srbije njen pravi put, kao i svoju nadu da će napredovati na tom putu reformi i pristupanja, u duhu dijaloga. Razmotrili smo sve aspekte odnosa između Srbije i Francuske i odlučili da dodatno ojačamo našu saradnju - saopćio je Makron na platformi X.

On je naveo da je tema razgovora bila i situacija u regionu, kao i pozicija BiH.

- Istakao sam koliko Francuska pridaje značaj stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, kao i poštovanju vladavine prava. Podsjetio sam na važnost dijaloga između Srbije i Kosova i na naše osuđivanje svih jednostranih poteza koji bi mogli da ga ugroze. Sa zemljama Zapadnog Balkana, Evropa će se ostvariti i prihvatiti svoju sudbinu — u jedinstvu, solidarnosti i odgovornosti - istaknuo je predsjednik Francuske Emanuel Makron.

# EMMANUEL MACRON
# ALEKSANDAR VUČIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (36)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.