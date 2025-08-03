Održana manifestacija "Vlašić-Ljuta Greda 2025", Bećirović: Intenzivirana opasna propaganda čiji je cilj ocrniti Bošnjake na Zapadu

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović prisustvovao je danas na manifestaciji „Dani pobjede, dani ponosa“, Vlašić – Ljuta Greda 2025.

Manifestacija se po treći put održava na području općine Travnik, a i ove godine okupila je veliki broj građana, predstavnike boračkih organizacija, porodice šehida i poginulih boraca, kao i zvaničnike sa svih nivoa vlasti. Osim Denisa Bećirovića, obilježavaju su prisustvovali potpredsjednik FBiH Refik Lendo i brojni drugi.

Program je započeo polaganjem cvijeća kod monumentalnog spomen-obilježja “Ljiljan”, svečano otvorenog prošle godine u čast legendarnog generala Mehmeda Alagića i svih boraca Armije RBiH. Riječ je o najvećem ljiljanu u Bosni i Hercegovini, simbolu hrabrosti, otpora i žrtve za slobodu, navodi Patria.

Tokom obraćanja prisutnim građanima Bećirović je, između ostalog, poručio:

- Danas smo na Vlašiću da iskažemo naše duboko poštovanje bosanskim herojima i oslobodiocima. Odlučni smo čuvati istinu o našim herojima. Učit ćemo i nove generacije o herojstvu Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je napravila junački podvig i oslobodila Vlašić. General Mehmed Alagić je sa svojim saborcima izvršio najteži mogući zadatak i u nemogućim uslovima oslobodio Vlašić. Naša je dužnost da istinu prenosimo s generacije na generaciju.

Veličanstvena pobjeda na Vlašiću pokazala je bosanskom čovjeku da može pobjeđivati i u najtežim ratnim uslovima. Zaustavimo propagandu koja govori da ne možemo pobjeđivati. Pokažimo da možemo pobjeđivati i u miru i da možemo graditi evropsku i evroatlantsku budućnost. Osnažimo naš pobjednički duh.

U zadnjih nekoliko sedmica dogodilo se nekoliko incidenata u Srednjoj Bosni. Zato posebnu poruku želim uputiti građanima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Ne dozvolite da bilo ko sa strane unosi nemir, nesigurnost i razdor. Bošnjaci i Hrvati, kao i svi drugi ljudi, upućeni su jedni na druge. U Srednjoj Bosni, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, nema prečeg i časnijeg zadatka od zaštite svog komšije. Komšijske veze smatrajmo svetinjom i svi zajedno razvijajmo međusobno povjerenje.

Posebnu poruku sa Vlašića želim uputiti Bošnjacima i Hrvatima Srednje Bosne. Mir i sigurnost bošnjačkih porodica najbolje se čuva tako što se čuva mir i sigurnost hrvatskih porodica. Mir i sigurnost hrvatskih porodica najbolje se čuva tako što se čuva mir i sigurnost bošnjačkih porodica. Naravno, ove poruke mira i tolerancije odnose se i na Srbe i sve druge ljude u našoj državi.

Svjedoci smo da je intenzivirana opasna propaganda čiji je cilj ocrniti Bošnjake na Zapadu i predstaviti ih kao strano tijelo u Evropi. Ovu opasnost moramo ozbiljno shvatiti. Mi smo autohtoni evropski narod koji nikada nije i neće prihvatiti nikakav oblik mržnje, ekstremizma i nasilja.

Sve strukture našeg društva moraju pojačano voditi računa da ne dozvolimo da bilo koji izmanipulirani pojedinac bude iskorišten kao oružje okrenuto protiv države Bosne i Hercegovine - rekao je Bećirović.