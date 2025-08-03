Govedarica o presudi Dodiku: Radikalizacija je pogrešan put, jer vodi ka novim krivičnim djelima

Bivši predsjednik SDS-a i aktuelni načelnik te stranke u Gacku Vukota Govedarica, komentarisao je pravosnažnu presudu Suda Bosne i Hercegovine koja u potpunosti potvrđuje prvostepenu odluku, zabranjujući Miloradu Dodiku političko djelovanje. Govedarica je poručio da treba ostaviti po strani razne spekulacije i teorije, kao i prošlost Dodikovih političkih poteza, te se fokusirati na suštinu trenutne situacije.

- Istina je da je Dodik nekada bio kooperativan s međunarodnom zajednicom i da je važio za njihovu podršku. Također, nije sporno da je Kristijan Šmit, kao visoki predstavnik, nametnuo zakonske odredbe na ne baš demokratski način, ali je Dodik, uprkos burnim reakcijama u Narodnoj skupštini, ipak prihvatio tu odluku - naveo je Govedarica.

Podsjetio je da vlast RS već duže vrijeme ne priznaje sudske institucije BiH, iako im je, paradoksalno, poklanjala velike počasti. Također, naglasio je opozivanje srpskih sudija iz Ustavnog suda BiH kao "jasan znak nepriznavanja te institucije, dok je u ovom trenutku u toku žalbeni postupak".

Govedarica je istakao kako je Dodikova politika obilježena kontradiktornostima – javni istupi su bili jedan, dok je u praksi nastojao ostvariti dogovore s međunarodnim akterima, što nije donijelo pozitivne rezultate ni za njega ni za RS.

- Sada je najvažnije pitanje šta RS treba poduzeti, a ne samo kako će se Dodik postaviti. On je ključni kreator procesa, ali mora biti razuman i tražiti najbolje rješenje i za sebe i za entitet. Prvi korak treba da bude unutrašnja analiza i dogovor unutar koalicije, a potom i komunikacija sa opozicijom - rekao je Govedarica.

Međutim, naglasio je da bi Dodik prvo morao shvatiti da su dosadašnje taktike bile samo manipulacije koje su ga dovele u tešku situaciju.

- Radikalizacija je pogrešan put, jer vodi ka novim krivičnim djelima. Treba imati na umu da su Dodik, Stevandić i Višković pod istragom Tužilaštva zbog pokušaja rušenja ustavnog poretka. Radikalni stavovi mogu pokrenuti ozbiljnu krizu koju srpski narod u BiH ne treba - poručio je Govedarica.

On je dodao da bi vlast trebala pokazati razumijevanje, a opozicija biti spremna na kompromis, pa čak i da u slučaju vanrednih izbora dozvoli kandidatu SNSD-a da preuzme predsjedničku funkciju na godinu dana, kako bi se stvorili uslovi za stabilnost.

- Narod bi rekao – "kom opanci, kom obojci". Treba misliti na budućnost i stabilnost RS - zaključio je Vukota Govedarica.