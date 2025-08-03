Detalji drame u Donjem Vakufu: Vlasnik vodio bika nakon koride prema kamionu i udario prolaznika, preminuo na putu do bolnice

Ispričao je da je vlasnik vodio bika nakon borbe prema kamionu i da se sve desilo kod mjesta gdje se naplaćuju karte

Drama u Donjem Vakufu. Avaz

S. S.

3.8.2025

Azem Čauš, voditelj koride u Kutanji kod Donjeg Vakufa, otkrio je za "Avaz" da smrt čovjeka se nije desila na samoj koridi, nego na oko 500 metara od mjesta gdje se održavala.

Ispričao je da je vlasnik vodio bika nakon borbe prema kamionu i da se sve desilo kod mjesta gdje se naplaćuju karte.

- Oni su se susreli, bik je okrenuo glavu i udario ga gdje nije trebao. Pogodio ga je u arteriju i čovjek je iskrvario na putu bolnice - kaže Čauš.

Čauš smatra da je ovo sve posljedica neodgovornosti vlasnika bika.

# MUP SBK
# DONJI VAKUF
