Velike gužve na graničnim prijelazima u oba smjera

Zbog povremenih ljetnih padavina, vozači se upozoravaju na povećan rizik od proklizavanja. Kiša koja pada nakon dužeg sušnog perioda ispire nataložene ostatke ulja, prašine i drugih nečistoća s kolovoza, što može uzrokovati stvaranje klizavog sloja na cesti, naročito u prvim minutama padavina. Također, u uslovima jakih pljuskova moguća je pojava akvaplaninga (kad guma izgubi kontakt s cestom jer "plovi" po sloju vode, vozilo tada može izgubiti kontrolu), posebno na dijelovima ceste gdje se voda zadržava. Vidljivost je lokalno smanjena, a zbog naglog hlađenja asfalta i mogućeg stvaranja pare, vozačima se preporučuje dodatni oprez prilikom vožnje. Pojačana je frekvencija vozila u gradskim zonama, prema izletištima, ali i na graničnim prijelazima. Sve učesnike u saobraćaju molimo da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sigurnost je odgovornost svih učesnika u saobraćaju, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: N.Grad, Kostajnica, K.Dubica, Klobuk i Deleuša. U oba smjera vozači mogu očekivati gužve na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod i Bijača. Na ostalim graničnim prijelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prijelazak granice. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ, Olovo-Semizovac i Jablanica-Prozor. Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).