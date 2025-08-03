PRAVNI EKSPERT

Blagojević: Dodik nema pravo da određuje nekog od potpredsjednika RS da ga mijenja

Kaže da prema Ustavu RS se samo mogu potpredsjednici odrediti da ga mijenjaju

Milan Blagojević. BN TV

S. S.

3.8.2025

Pravni ekspert Milan Blagojević kazao je za BN televiziju da je, prema Krivičnom zakonu BiH, danom donošenja drugostepene presude Miloradu Dodiku prestala funkcija predsjednika Republike Srpske.

Zbog toga Dodik nema pravo da sada određuje nekog od potpredsjednika RS da ga mijenja.

Narodna skupština RS mogla bi donijeti odluku o imenovanju osoba koje će obavljati tu funkciju do održavanja prijevremenih izbora, kazao je Blagojević, ali i dodao da to ne bi bilo u skladu s Ustavom RS, koji, naglašava Blagojević, propisuje da samo neki od potpredsjednika, može da zamjenjuje predsjednika RS u bilo kojoj situaciji u kojoj je on spriječen da vrši tu funkciju.

# MILAN BLAGOJEVIĆ
# MILORAD DODIK
