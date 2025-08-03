Ćosić će pozvati sve općine i gradove u RS da podrže neprovođenje presude Dodiku

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je da će Skupština grada uskoro održati tematsku sjednicu na kojoj će biti doneseni zaključci povodom presude predsjedniku RS Miloradu Dodiku. Također je najavio da će pozvati i druge lokalne zajednice u RS da postupe na isti način.

– Predložit ću da se odbaci bilo kakva vrsta provođenja ove odluke Suda BiH jer ona nema nikakve veze ni sa pravom, ni sa pravdom. Riječ je o klasičnoj političkoj presudi usmjerenoj protiv Republike Srpske i njenih legitimno izabranih institucija - izjavio je Ćosić.

Naglasio je da je dužnost svih lokalnih vlasti da – zaštite legitimitet i autoritet institucija RS – te dodao da je to posebno važno – u vremenima kada se politički obračuni pokušavaju predstaviti kao sudski procesi.

– Smatram da moramo jasno pokazati da iza institucija RS stoje i skupštine naših gradova i opština. Ne smijemo dozvoliti da nam bilo ko sa strane urušava demokratski poredak i izbornu volju naroda – poručio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Na kraju je najavio da će kao predsjednik Saveza opština i gradova RS pokrenuti inicijativu za održavanje sjednice Skupštine tog saveza, kako bi sve lokalne zajednice u RS zauzele isti stav i iskazale jedinstvo u – odbrani ustavnog poretka RS.